حوارات بجناح «محمد بن راشد للمعرفة» في «الشارقة الدولي للكتاب»

المصدر: دبي - البيان

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تواصل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مشاركتها الفعالة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، إذ نظمت جلسة بعنوان «طريقك إلى عالم المعرفة» تحدث فيها الدكتور خالد عبدالفتاح، مستشار حلول معرفية ورقمية بالمؤسسة، وجلسة «قراءات في الإصدارات الجديدة» لكاتبات استراحة معرفة، إلى جانب مجموعة جلسات وفعاليات أخرى.

كما تمّ تنظيم حفل تكريم مدربي برنامج دبي الدولي للكتابة بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق البرنامج، حيث كرم جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: ري عبدالعال، نجوى بركات، إسلام أبوشكير، سامح عبدالله.

وأكد جمال بن حويرب، أهمية المشاركة في المعارض المعرفية والملتقيات الثقافية في الدولة والمنطقة والعالم، مشيراً إلى أهمية مبادرات وسعي دولة الإمارات لتوطيد جسور المعرفة مع جميع دول العالم.

مركز الإبداع

أشار جمال بن حويرب إلى أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تبذل جهوداً كبيرة لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للإبداع، وتمضي قدماً في تنفيذ مشاريع ومبادرات توفر المناخ الأمثل والبيئة الحاضنة للمبدعين في كل المجالات، لتحفيزهم وتمكينهم من النجاح والتميز، وذلك التزاماً بترجمة طموحات رؤية دبي لوضع أسس بيئة مستدامة تدعم كل أشكال الإبداع المعرفي. ولفت إلى أن المؤسسة تسعى إلى جعل المعرفة في متناول الجميع وتحرص على دعم القدرات الإبداعية للموهوبين.