«إحصاء الشارقة» في معرض الكتاب تعزز الوعي بأهمية التعداد السكاني

المصدر: الشارقة ــ البيان

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عرفت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، زوار الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب بمشروع تعداد الشارقة 2022، الذي انطلق أواخر الشهر الماضي تحت شعار «أنت مهم»، وأكدت الدائرة على جمهور المعرض المحليين والدوليين أهمية مشروع التعداد ومسعاها إلى إشراك جميع مواطني ومقيمي إمارة الشارقة لإنجاح المشروع.

وتأتي مشاركة الدائرة في المعرض، لما يحظى به من إقبال كبير من العائلات والأطفال والزوار من كافة الجنسيات، حيث يشكل فضاءً اجتماعياً واسعاً لتعريف سكان الإمارة على مشروع التعداد، وإبراز دوره في التنمية، ونشر التوعية بين الجمهور من أجل التعاون مع الباحثين الاجتماعيين، وتسليط الضوء على أهميته في تحقيق رفاه السكان وتعزيز الخدمات التي تقدمها حكومة الشارقة لهم.

كتب

وضمن مشاركتها في فعاليات المعرض، الذي يستمر حتى 13 من نوفمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة، أطلقت الدائرة لجمهور المهتمين والزوار نسخاً من الإصدارات الثلاثة من الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2021، إضافة إلى كتيب نشاطات مخصص للأطفال.

وتتضمن الكتب الثلاثة مجموعة البيانات التي تم جمعها بالتعاون مع الإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، حيث نسِّقت بطرق علمية ممنهجة، لتكون المصدر الإحصائي الرسمي لإمارة الشارقة ومصدر بياناتها، في كل ما يتعلق بسياسات وخطط التنمية المجتمعية، تلبية للتطورات والمتغيرات الاقتصادية التي ساهمت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتوازن الاجتماعي في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتحتوي مجموع الكتب بيانات ثلاثة قطاعات رئيسة، تضم 26 قسماً، وهي تفيد العاملين في تلك القطاعات، والدارسين، والأكاديميين، وحتى المثقفين الذين يرغبون في الاطلاع على آخر المستجدات الإحصائية التي ترصد الواقع الاجتماعي والاقتصادي والبنيوي للإمارة.

بيانات ومعلومات

وتستعرض الإصدارات الإحصائية الثلاثة تفاصيل البيانات والمعلومات المتعلقة بـ «الإحصاءات السكانية والاجتماعية»، المرتبطة بالسكان والإحصاءات الحيوية، و«الإحصاءات الاقتصادية» كالصناعة والبنوك ورخص الأعمال، إضافة إلى بيانات «إحصاءات البيئة والبنية التحتية»، التي تتضمن المناخ، وخدمات البلدية والبيئة، والكهرباء والمياه، والزراعة، وغيرها من القطاعات.

ويشتمل كتاب الأنشطة على قصة توعوية مشوقة للأطفال، تعرّفهم على مشروع «تعداد الشارقة 2022» وتبرز أهميته على الفرد والمجتمع بأسلوب مبسط جاذب، معزّزة بالألعاب الترفيهية التي تعرّف الصغار على أهمية الأرقام والمعلومات التي يطلبها الباحثون من السكان، مع ملصقات توضيحية للأفراد والمعلومات التي يستخدمها مشروع التعداد.