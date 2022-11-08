الفضول لا يزال يحيط بمواقع تصوير فيلم الخيال العلمي «الكثبان»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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لا يزال الفضول يحيط بمشاهد فيلم «الكثبان» من الخيال العلمي، والتي تم التقاط بعض منها في صحاري أبوظبي والأردن، حيث تواصل الصحف والمجلات نشر المزيد من المعلومات عن مواقع تلك الإعدادات الرائعة التي ساهمت في تأسيس عناصر الخيال العلمي، وتجسيد رؤية المخرج لكوكب يظهر فعلاً بأنه من خارج هذا العالم.

وكان مخرج فيلم «الكثبان» دينيس فيلنوف قد جاب في أصقاع الأرض بحثاً عن تضاريس مناسبة لتصوير فيلمه من الخيال العلمي قبل أن يحط الرحال في وادي رم وواحة ليوا.

وقد ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن بداية التصوير الرئيسي للفيلم الذي انطلق في دور السينما في أكتوبر 2021، كانت في مارس 2019. ولأشهر عدة بعد ذلك، سافر طاقم التمثيل إلى عدد من المواقع المختلفة، حيث تم التقاط المشاهد الأولى في استوديوهات أوريغو في بودابست بالمجر.

وبعد ذلك، توجه الفريق إلى كثبان وادي رم بالأردن، حيث وصف الممثل تيموثي شالاماي لمجلة «امباير» البريطانية تجربته في الأردن: «هذا الجزء مذهل للغاية، تشعر كما لو أنك مطارد من قبل منحدر صخري في الخلفية».

وقد انتقل الفريق على الأثر إلى الإمارات للتصوير في واحة ليوا بأبوظبي. حيث أفاد مفوض أبوظبي السينمائي، هانز فرايكين، لـ «فرايتي»: «إن سمعة أبوظبي كواحدة من المواقع الأكثر تنوعاً التي يمكن الوصول إليها للتصوير هو ما وضعها على رادار المخرج، ولكن إبرام الصفقة تم عندما وضع دينس عينيه أولاً على ليوا».

وأكد فرايكين للمجلة: «نشعر بالتأكيد أن الجمع بين هذه المواقع الطبيعية الفاتنة وسهولة الوصول إليها عرض نادر لصانعي الأفلام، فهناك مثل هذا التنوع الغني في المواقع، ومع ذلك، يحتاج طاقم الفيلم أيضاً إلى مواهب محلية خبيرة، ومرافق عالمية المستوى وبيئة داعمة وكلها توفرها أبوظبي»، مشيراً إلى أن: «الدعم شامل حقاً. وقد ساعد بالطبع وجود خصم 30 % كما الشمس على مدار العام».

وإلى جانب بودابست ووادي رم وصحراء ليوا بأبوظبي، أشارت «ذا صن» إلى مواقع أخرى شكلت أيضاً خلفيات للفيلم التي تجري أحداثه في المستقبل وخلال حرب بين أربعة كواكب، وهي: جزيرة ستاد في النرويج، ومواقع في النمسا وسلوفاكيا، كذلك المعلم التاريخي في تورنتو بكندا «كرانفيلد هاوس»، حيث تم استخدام المساحات الخلفية لاستوديوهات أوريغو وقمم التلال خارج بودابست لمشاهد في غزو آراكين، واستخدام وادي رم وصحراء ليوا بأبوظبي كموقع لـ «آراكيس». أما في سبيل إحياء كوكب كالادان الخيالي، فقد تم التقاط المشاهد في جزيرة ستاد بالنرويج.