باحثون وخبراء يستشرفون مستقبل «المرأة في بناء السلام» أثناء حوار «تريندز» السادس

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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أكد باحثون وخبراء أن تمكين المرأة خطوة رئيسة لحل المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وعنصر أساسي في بناء السلام والدعوة للتسامح وقيادة التغيير من أجل مستقبل آمن مستدام، مشددين على أهمية تعزيز دور المرأة في منظمات المجتمع المدني؛ ما سينعكس إيجاباً على توسيع نطاق مشاركة تلك المنظمات في صناعة القرار الوطني بإحدى ساقي الدولة المدنية الحديثة.

وأشار المشاركون في حوار «تريندز» السادس، الذي استضافه جناح المركز المشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وتناول بالتحليل «دور المرأة في بناء السلام»، إلى أن المرأة عامل فعال للتغيير، ودافع قوي للتحول الاجتماعي، عن طريق «التعليم، والتمكين الاقتصادي، وتمكين النساء في الأزمات والصراعات»، مضيفين إن للمرأة دوراً فاعلاً في صنع السلام الأسري والاقتصادي والسياسي. كما أن دمج المرأة مجتمعياً وفي عمليات السلام ضرورة استراتيجية؛ لأن إضافة مجموعة أكبر من وجهات النظر يمكن أن تحقق سلاماً أكثر استدامة.

فجوة بين النظرية والتطبيق

واستهلت الجلسة الحوارية، التي تأتي ضمن برنامج فعاليات المركز العلمية والثقافية في «الشارقة للكتاب»، روضة المرزوقي مديرة إدارة التسويق والمعارض والتوزيع، ملقية كلمة ترحيبية، قالت فيها: إن حوار «تريندز» السادس يناقش «دور المرأة في بناء السلام»، إذ قفز موضوع إصلاح قضايا المرأة في المجتمعات العربية إلى الواجهة، حتى إنه تقدم جميع الموضوعات ولكن هذه القفزة النوعية، وعلى الرغم من المكتسبات التي نالتها المرأة، فإنها لم تغير الواقع تماماً، فالتقدم الاقتصادي والاجتماعي الحاصل في بعض البلاد العربية يكفي لتحتل المرأة فيه مكانة فعالة، ولكن هناك فجوة بين النظرية والتطبيق.

بدورها، تحدثت الدكتورة رؤيا ثابت، الممثلة الرسمية للبهائيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن «دور المرأة من خلال الدولة المدنية»، هذه الدولة التي تنشد دائماً تحقيق قيم المساواة والعدالة الاجتماعية بين جميع أبناء المجتمع، مؤكدة أن الحكومات والجهات المسؤولة تدرك الحاجة إلى مشاركة عموم الأفراد في حياة المجتمع.

محور أساسي

أما نورة الحبسي، نائبة رئيس قطاع البحوث في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، فتحدثت عن الدور الذي أدته المرأة في تحقيق السلام العالمي عبر محور «المرأة وبناء السلام في العالم»، مبينة أن تمكين المرأة خطوة رئيسة لحل المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومحور أساسي في بناء السلام والدعوة إلى التسامح وقيادة التغيير من أجل مستقبل آمن مستدام. ويعد دور المرأة في تحقيق السلام والأمن في العالم نتاجاً لأكثر من قرن من جهود النشطاء في مجال السلام الخاص بالمرأة على المستوى الدولي.

وعن العلاقة بين المرأة والمجتمع المدني، تطرق خالد فياض الباحث الرئيس في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، إلى آليات تفعيل دوره المرأة في منظمات المجتمع المدني، مؤكداً أن دور المرأة داخل منظمات المجتمع المدني ينطلق من رؤية عامة وقناعة بأهمية هذا الدور وحيويته من أجل بناء الدولة المدنية الحديثة، فأهمية منظمات المجتمع المدني تأتي بما تحويه من فئات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية متعددة، وتعزيز دور المرأة في تلك المنظمات يعد طريقاً أمثل نحو توسيع مشاركة تلك المنظمات في صناعة القرار الوطني بإحدى ساقي الدولة المدنية الحديثة.