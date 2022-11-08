الطاهي الإندونيسي فندكس تينكر يضفي لمسته الإبداعية على ركن الطهي في «الشارقة الدولي للكتاب»

المصدر: الشارقة ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في حدث تفاعلي جذب خلاله الجمهور بأطباقه المميزة، حضّر الطاهي الإندونيسي الشهير فندكس تينكر طبقين مبتكرين من أطباق المطبخ الإندونيسي، الذي ينطوي على أسرار كثيرة وطيف واسع جداً من النكهات والأطباق، ضمن فعاليات الدورة الـ41 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022».

من خلال برنامج ركن الطهي، الذي يستضيف نخبة من أشهر الطهاة في العالم، يشارك الطاهي الإندونيسي الشهير فندكس تينكر في المعرض، معرّفاً زواره على أسرار تحضير مجموعة من الأطباق الإندونيسية المصنوعة من مكونات متنوعة النكهات.

طعم مميز

وحضر الطاهي الإندونيسي طبق «سلمون كوهو»، المعروف في مدينة مانادو، وليس السر في السلمون، بل في ورق البابايا الذي ينتشر في تلك المنطقة ويمنح هذا الطبق طعماً مميزاً ونكهة مختلفة عن الطبق الأصلي، كما قدّم طبق «الدجاج والبطاطس» من مطبخ بالي، الذي يمزج بين مختلف أنواع التوابل، الطازجة منها والجافة، والذي يُحضّر عادةً مع بطة كاملة، إلا أن الطاهي اختار تحضيره باستخدام صدور الدجاج لأنها أسهل وأسرع.

وعبّر فندكس تينكر عن سعادته بمشاركته الأولى في المعرض، وقال: «يشرفني أن أقدم من المعرض المطبخ الإندونيسي بكل ما فيه من تنوع ثقافي للشعب الإماراتي والعربي، فالطعام يفتح نوافذ على الثقافات الأخرى وينقل قصص الشعوب من جيل إلى آخر، ويجمع أناساً من ثقافات عديدة على مائدة واحدة».

تطور تقني

ووجه نصيحة إلى الطهاة الواعدين إلى أن يتسلحوا بالمعرفة عن مختلف المطابخ والثقافات حتى يستطيعوا أن يخلقوا عالمهم الخاص ويبتكروا مطبخهم العالمي، وقال: «أصبح فن الطهي اليوم مهنة أكثر منه هواية في ظل التطور التقني وسهولة الوصول، ولكن الطاهي هو من يحدد قيمته وشهرته بين الناس بقدر ما يحمل من معرفة وخبرة، ويكون أكثر انفتاحاً على مثل هذا التطور التقني ويوظّفه في صالحه».

يُشار إلى أن الطاهي فندكس تينكر عمل خلال مسيرته اللامعة التي تمتد لأكثر من 31 عاماً في العديد من أماكن الضيافة الراقية داخل وخارج إندونيسيا، فهو طاهٍ محترف ومشهور، ومؤلف كتب طهي، ومستشار متميز لجمعية الطهاة المحترفين في إندونيسيا، ويثري بمشاركته هذا العام زوار المعرض بخبرته الواسعة وأساليبه المبتكرة في الطهي ويعرّفهم إلى أطباق ملهمة من المطبخ الإندونيسي الغني.