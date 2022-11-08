أنت لي نور الوجود

المصدر: د. عارف الشيخ

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لَــم تغِبْ عنِّـــي حَبيبِـيْ مَــرّةً

كيف تبغيني بأنْ أنسى هَواكْ؟

أنتَ يـا ربّـــاهُ لي نورُ الوجُـــودْ

كيف أحيَــا أنـا من غير هُداكْ؟

أتمنَّــــاك وقــد أعطيتَنِــي

كلَّ ما أهـــْوى بِمَحضٍ مِن نداكْ

مُذ توضَّــــأتُ بِــأسرار اليقيـنْ

وغسَلتُ القلبَ من حُبِّ سِــواكْ

صرتُ في «صَحْوِيَ» أمسِي قائماً

أقطعُ الأسحـارَ فـي ضوءِ سناكْ

كم أُنـاجِيـكَ ومِحـرابُ «المُنى»

أملٌ يطلبُ «فيضًا» من «رضاكْ»

إنّنــي أهــواكَ حُبَّ «العــارفين»

فاحشُرنِـــي بــــ«فَنـــائي» فــي فِنـــاك