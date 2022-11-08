بنزيما يرقص «العيالة» في دبي

المصدر: دبي ـــ اليازية البدواوي

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مع بدء العد التنازلي لانطلاق كأس العالم لكرة القدم، بما ينبئ بموسم رياضي هو الأبرز في المنطقة، تتجه أنظار مشجعي الساحرة «المستديرة»، لما سيشكل علامة فارقة في تاريخها لأول مرة. لذلك، فإن دبي على قدر الحدث، وعلى أهبة تامة لاستقبال محبي اللعبة، تبعاً لموقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المهيأة لاستضافة ملايين المشجعين.

من هذا المنطلق، أطلقت المدينة أخيراً حملة ترويجية عبر «دبي للسياحة»، بفيديو جديد تَصدّر بطولته، نجم كرة القدم الفرنسي كريم بنزيما، الذي قرر المشاركة عبر احتفاء خاص، وأداء مميز مستوحىً من فن إمارتي شعبي أصيل، ألا وهو «العيّالة».

مدينة لا تضاهى

وأفاد الحساب الرسمي لدبي للسياحة على «إنستغرام»، أن كريم بنزيما، الفائز بجائزة الكرة الذهبية «بالون دور»: «يظهر في احتفال لا مثيل له في مدينة لا يضاهيها شيء آخر». وهو ما توجهت به الحملة لمخاطبة الجمهور، ودعتهم «للانضمام للاعب الدولي الفرنسي ونجم ريال مدريد، وهو يؤدي رقصة مستوحاة من «العيالة» الإماراتية»، وهو أحد أكثر فنون الأداء الشعبية انتشاراً في دولة الإمارات، حيث يتصدر مشهد المناسبات المحلية- كحفلات الزفاف والأعياد والمناسبات الوطنية- كما أنه جزء لا يتجزأ من التراث والتقاليد والهوية المحلية.

دبي الأفضل

ويظهر الفيديو الترويجي الذي شارك فيه بنزيما، تحت حملة «حيث يحتفل العالم» التي تقودها دبي، وهو يؤدي حركاته الراقصة، وتندمج معها مشاهد لمواقع مختلفة من مدينة دبي النابضة بالحياة، بدءاً من برج العرب، ومتحف المستقبل، وأتلانتس نخلة جميرا، وغيرها.

في حين شارك ضمن لقطات الفيديو طيفٌ من الجمهور الرياضي الهاوي، ممن يمارسون هواياتهم اليومية، وهم يقلّدون رقصة بنزيما، تعبيراً عن حماسهم واستمتاعهم.

وأعربت المنصات المروّجة للحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم بقطر، أن «دبي هي المكان الذي يحتفل فيه العالم هذا الموسم».

عالمية

في سياق متصل، وعبر تصريحاته لموقع «جول» الكروي، قال بنزيما: إن علاقته بمدينة دبي قوية، وهو محب للطاقة التي يستمدها منها، كونها مدينة عالمية، يجتمع فيها الناس من كل مكان، وفي أجواء بمنتهى الإيجابية، مؤكداً أنه يكتشف تفاصيل وأمور جديدة مع كل زيارة لدبي، مضيفاً: «دبي لا تتوقف عن الابتكار، وتقديم تجارب جديدة لسكانها وزوارها، دائماً ستجد ما يناسبك فيها، لذلك، أنا أحبها، وأولادي أيضاً».