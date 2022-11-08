من الكثبان إلى الأشجار..الفن مستداماً

المصدر: دبي- البيان

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عبر مشاريع مستوحاة من تفاصيل البيئة المحلية، تسعى هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، إلى تنمية اقتصاد دبي الإبداعي، التزاماً منها بخلق بيئة إبداعية وفنية مستدامة. وكشفت «دبي للثقافة»، عن دعمها ورعايتها للعمل الفني التركيبي الذي أنجزته شركة «أرض كُلكتف»، ويشارك به في أسبوع دبي للتصميم، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، في حي دبي للتصميم.

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«من الكثبان إلى الأشجار»، هو عنوان العمل الفني التركيبي الذي تدعمه «دبي للثقافة»، في النسخة الثامنة من أسبوع دبي للتصميم، التي تنطلق اليوم حتى 13 نوفمبر الجاري، ويقدم تصوراً لمستقبل البناء والإبداع في المنطقة، حيث يستند في مكوناته على مجموعة من المواد المستدامة والمعاد تدويرها، مثل بذور التمر، ورمال الصحراء والألياف النباتية.

وفي هذا الصدد، أكدت خلود خوري مديرة إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة»، أن «الابتكار والتنمية المستدامة والتراث البيئي، تُعد من الأمور المهمة بالنسبة لـ «دبي للثقافة»، معربة عن أملها بأن يحفز العمل الفني التركيبي الجديد، أصحاب المواهب الإبداعية على استخدام المواد المبتكرة والمستدامة في تصاميمهم وأعمالهم الفنية.

وخلال أسبوع دبي للتصميم، سيتم عرض العمل الفني التركيبي في الشرفة الشمالية، ضمن فعاليات معرض الهندسة المعمارية، ويتميز العمل باعتماده على مجموعة متنوعة من المواد المعاد تدويرها.

حلول مبتكرة

وقال إلهان أحمد، الشريك المؤسس، مدير التطوير في شركة «أرض كُلكتف»: «يملأنا الحماس لمشاركة حلولنا مع العالم، ودعوة الجميع لتجربة قدرات بعض المواد الجديدة على تشكيل أعمال إبداعية ملهمة...». وقال عمر القرق، مؤسس شركة «Modu Method»: «..إن العمل الفني التركيبي «من الكثبان إلى الأشجار»، يتيح لنا اختبار المدى الذي يُمكن أن تذهب إليه المواد المعاد تدويرها، في الفن».