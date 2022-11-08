«حروف عربية».. قراءات وإضاءات

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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صدر عن ندوة الثقافة والعلوم بدبي العدد الجديد رقم 54 من فصلية «حروف عربية»، التي يرأس تحريرها علي عبيد الهاملي وأما نائب رئيس التحرير فهو خالد الجلاف، ومدير التحرير ناصر عراق، والمدير الفني محمد فراس عبو.

وفي كلمته، كتب علي عبيد الهاملي : «ليس عبق الماضي فقط هو ما يحمله الخط العربي، وإنما إشراقة المستقبل أيضاً. هذا ما يؤكده مبنى متحف المستقبل الذي اكتست جدرانه بحروف لغة الضاد التي اختار الفنان الإماراتي مطر بن لاحج لها خط الثلث، بكل ما يحمله هذا الخط من جماليات وروعة وانسيابية...».

وأعد ملف العدد الخطاط الإماراتي خالد الجلاف رئيس جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، بعنوان: «حديقة الفنون لحضارة الإسلام».

وفي باب «منوعات»، قدم الأديب الإماراتي معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، قراءة في كتاب «جامع محاسن كتابة الكُتّاب».