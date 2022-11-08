من سيكون بطل «التحدي» في 2022؟

المصدر: دبي ـــ البيان

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بدأ العد التنازلي لإعلان بطل الدورة السادسة والأكبر من نوعها في تاريخ «تحدي القراءة العربي»، حيث يقام الحفل الختامي ويتم إعلان النتائج يوم 10 نوفمبر الجاري في دبي، وذلك بعد أن تأهل للتصفيات النهائية أبطال متميزون رفعوا أسماء وأعلام بلدانهم عالياً وتميزوا على المستوى الوطني من بين 22.27 مليون مشارك من 44 دولة في التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية.

وفيما تحتدم المنافسة الأخيرة بين المتأهلين الذين بلغوا النهائيات من الطلاب، يتصاعد الترقب لمعرفة اسم حامل لقب بطل «تحدي القراءة العربي» لهذه الدورة السادسة، والذي سيتم تكريمه على منصة التتويج في مسرح أوبرا دبي، وسيفوز بجائزة قيمة قدرها نصف مليون درهم إماراتي لتمكينه من متابعة تحصيله المعرفي. فمن سيكون بطل «تحدي القراءة العربي» في موسمه السادس؟

آدم القاسمي، بطل الدورة السادسة من «تحدي القراءة العربي» على مستوى الجمهورية التونسية، من بين أكثر من 35 ألف طالب وطالبة، يحلم مستقبلاً أن يصبح طبيباً مختصاً في جراحة القلب..

راشد عبدالله أنور الخطيب، بطل «تحدي القراءة العربي» على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، من بين أكثر من مليوني طالب وطالبة. يرى أن «القراءة بمقدار ما أحببتها زانتك وألبستك لباس فضيلتها ووقارها وعلمها».

حاز عبدالله الشمري على لقب بطل «تحدي القراءة العربي» في دولة قطر في الدورة السادسة منه، منطلقاً من نقاط قوته التي يقول إنها العزيمة والإصرار.

محمد جميل علي محمد، بطل «تحدي القراءة العربي» على مستوى مملكة البحرين، من بين 142 ألف متنافس من المملكة. يعشق التحدي، وحلمه حلم المصلحين على مر العصور، بإشاعة الخير ونشره.

فاز محمد علي اليماحي بلقب بطل «تحدي القراءة العربي» على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة السادسة منه، متميزاً من بين 354,846 طالباً وطالبة شاركوا فيه. يقول إن هذه المبادرة صنعته من جديد، ليكون عوناً وسنداً لمن هم بعده.

وحاز معاذ بن مسرج الروقي على لقب بطل «تحدي القراءة العربي» على مستوى مدارس البنين في المملكة العربية السعودية في الدورة السادسة منه. حافزه في الحياة إشراقة شمس كل يوم جديد.

إحسان حاضر حازت المركز الأول على مستوى المملكة المغربية في الدورة السادسة من «تحدي القراءة العربي». آمالها في الحياة الحفاظ على إنسانية الإنسان وصون كرامته بالقضاء على الجهل.

أريج عبدالله القرني، هي بطلة «تحدي القراءة العربي» في دورته السادسة على مستوى المملكة العربية السعودية. تفوقت في القراءة والكتابة منذ مراحل مبكرة.

أسيل محمود مصلح هي بطلة «تحدي القراءة العربي» في دورته السادسة على مستوى فلسطين. عملت منذ طفولتها في مجال الإعلام كمقدمة للبرامج.

تالية إبراهيم خليفة عثمان، هي بطلة «تحدي القراءة العربي» في دورته السادسة على مستوى السودان من بين 674,601 مشارك في الجمهورية. شغفها كبير تجاه كل شيء تضعه نصب عينيها، وحماسها عالٍ.

بطلة الجزائر في الدورة السادسة من «تحدي القراءة العربي» الطالبة سجود رتاج رحاحلة، حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية الجزائرية. اهتماماتها تتنوع لتشمل إلى جانب القراءة والمطالعة عشق الرياضيات والذكاء الاصطناعي.

زينب حسان عباس حازت المركز الأول على مستوى العراق في الدورة السادسة من «تحدي القراءة العربي»، بعد إجماع لجان تحكيم التحدي على تميّزها من بين أقرانها من الطالبات والطلاب الذين شاركوا في نسخة هذا العام من التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية.

حققت سمية بنت سليمان الشعيلية المركز الأول على مستوى سلطنة عُمان في الدورة السادسة من «تحدي القراءة العربي»، بعد إجماع لجان تحكيم التحدي على تميزها من بين أقرانها من الطالبات والطلاب. تروي رحلتها مع المشاركة في «تحدي القراءة العربي» بطريقتها الشعرية المميزة.

بطلة سوريا الطالبة شام محمد البكور، من الصف الأول بمحافظة حلب الشهباء، حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية العربية السورية ضمن المشاركة الرسمية الأولى لسوريا في «تحدي القراءة العربي» في دورته السادسة.

وتقول شام: «أستمد قوتي من إيماني ثم والدتي».

حققت شدوة أمير أحمد الزغبي لقب بطلة «تحدي القراءة العربي» على مستوى جمهورية مصر العربية في دورته السادسة.

تقول شدوة: «تثقيف الإنسان لنفسه واجب، والمعرفة هي أقصر طريق للفوز».

غلا حمود العنزي، بطلة «تحدي القراءة العربي» على مستوى دولة الكويت، قبلت مؤخراً في كلية الطب، وهي حاصلة على لقب أفضل مبرمجة في إحدى المسابقات، كما أطلقت مبادرتها التطوعية «فصاحة» للمساهمة في نشر التعليم بالاستفادة من أدوات التكنولوجيا. مصدر قوتها أمها، كما تقول، لأنها آمنت بها قبل أن تؤمن بنفسها.

حققت لجين سرحان لقب بطلة «تحدي القراءة العربي» في دورته السادسة على مستوى الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية. القارئة المجدّة التي تفضل ملمس الكتب الورقية ورائحتها المميزة.

بطلة جيبوتي في الدورة السادسة من «تحدي القراءة العربي» الطالبة نجاد أحمد علي أربط، حصلت على المركز الأول على مستوى جيبوتي. تقول إن مصدر قوتها عائلتها فلولاهم ما نجحت وما فازت باللقب.

بطل موريتانيا في الدورة السادسة من «تحدي القراءة العربي» الطالب المصطفى إنجيه من المرحلة الثانوية، حصل على المركز الأول على مستوى موريتانيا. المصطفى يعتبر القراءة ضرورة ومتعة.