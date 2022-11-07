10 مسرحيات عربية في مهرجان المسرح الأردني الـ29

المصدر: عمّان ـــ البيان

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افتتحت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، الأحد، «مهرجان الأردن المسرحي» بدورته الـ29، والذي أقيم في المركز الثقافي الملكي بعمّان، والذي تشارك به 10 مسرحيات عربية من سبع دول، وهي: الأردن، والجزائر، والمغرب، والسعودية، ومصر، والعراق والكويت.

وكرمت النجار في الحفل الذي قدمه الفنان محمد المجالي، بحضور الأمين العام لوزارة الثقافة هزاع البراري ونقيب الفنانين الأردنيين محمّد يوسف العبادي، ومدير المهرجان الفنان عبدالكريم الجراح، والوفود المسرحية العربية المشاركة، الفنانين: زهير النوباني، وقمر الصفدي، ونبيل نجم ويوسف الجمل تقديراً لمسيرتهم الفنية الطويلة، وتسلموا دروعاً تذكارية وتغيب الفنان الجمل عن الحفل لظروف صحية وتسلمها بالنيابة عنه، نجله الفنان علاء الجمل.

قيم وأفكار

وقالت النجار إن المسرح يعبر عن قيم وأفكار يحملها المسرحيون، باحتسابهم قادة التنوير والثقافة في طليعة الفعل الإنساني، عاكسين إبداعاتهم في الكتابة والتمثيل والإخراج وسائر فنون المسرح، ومعبرين باختلاف ثقافاتهم عن ثقافة إنسانية جديرة بالاهتمام والدعم.

ووصف نقيب الفنانين الأردنيين، المخرج محمّد يوسف العبادي، المسرح بالطائر الذي يفرد جناحيه محلقاً بإبداعات أصحاب الفكر والإبداع على عتبات الفنون، مشيداً بالتفاف الفنانين العرب ورغبتهم في إحداث التغيير الحقيقي على صعيد نوعي. وتلا الافتتاح، عرض المسرحية الأردنية «طبلة» للمخرج هشام سويدان.

وتتناول العروض المسرحية المشاركة، مواضيع إنسانية وذاتية وفقاً لمدارس المخرجين والكتاب الأردنيين والعرب، في قراءات متنوعة لأوضاع الإنسان العربي ومحاورة ذاته بأساليب عديدة، عن طريق تطلعاته وما يفتحه المسرح على آفاق العاملين في المسرح ورؤاهم.