138 فناناً من 14 دولة بمعرض «اتحاد الثقافات» في «العويس الثقافية»

المصدر: دبي - البيان

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تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس بالتعاون مع مركز آفا AVA الفني معرضاً فنياً دولياً كبيراً بعنوان «اتحاد الثقافات» يشارك فيه 138 فناناً من حول العالم، وذلك يوم الاثنين 14 نوفمبر الجاري، الساعة الثامنة مساء بقاعة المعارض في مبنى المؤسسة بشارع الرقة بدبي.

ويعد هذا المعرض أكبر تظاهرة فنية تشهدها المنطقة، حيث ستتجاور أعمال الرسم والنحت والسيراميك والخزف والخط والديجتال وغيرها في مشهد جمالي نادر وسط تنوع ثقافي وفني لفنانين ينتمون إلى 14 دولة، يحملون بصماتهم الخاصة ورؤاهم المختلفة التي تميز كل قطعة من أعمالهم.

14 يوماً

سيكون زوار مؤسسة العويس على موعد مع أعمال الفنانين الرواد إلى جانب المخضرمين أمثال أتيل عدنان وجواد سليم وراكان دبدوب وبول غراغوسيان وسهيل بدور وشاكر حسن آل سعيد وعاتكة الخزرجي وعبد القادر الريس ود. نجاة مكي وعبد الرحيم سالم وفاطمة لوتاه وسلمى المري وأنطوانيتا دزوني ومحمد فهمي وجورج بهجوري ومحمد حكمت غني وخضير الشكرجي وكريم بناني وصديق أحمد، وغيرهم العشرات من الأسماء العربية والعالمية اللامعة التي ستعرض أعمالهم طيلة 14 يوماً في قاعة المعارض بالمؤسسة.

وعلى هامش المعرض الفني الكبير ستقام ندوات فنية يقدمها مجموعة من النقاد والفنانين تتمحور حول الفن وتجاربه في الإمارات والعراق والعالم، بالإضافة إلى ورش عملية سينفذها فنانو المعرض ستكون انعكاساً للأعمال المشاركة الهدف منها جعل الفن حركة دائمة في فضاء الثقافة، وسيشارك فيها الفنان أوميد عباس ويادة العبيدي وعبير عبد الله وغيرهم.

تنوع

في معرض «اتحاد الثقافات» غابة من التنوع الفني، حيث تختلف الأساليب والموضوعات، وتتعدد الرؤى، وتتجاور جماليات الطبيعة وجماليات الأبنية، وتتفاعل مع الانفعالات الوجدانية لتعطينا لوحة عميقة المعنى، أو لتعطينا شكلاً فنياً يعلق في وجداننا، سواء أكان إناءً خزفياً أم منحوتة فنية أم عملاً ناهضاً من عمق الأحاسيس والمشاعر.

تتحد في هذا المعرض أمزجة فنانين من حول العالم، حيث المذاقات كثيرة والأحلام ناهضة من سباتها، وحيث تتواشج المضامين لتملأ الحواس بالجمال، وتعطي إشباعاً عاطفياً للمتذوق، وليتحول هذا المعرض إلى حوار من كل جهات الأرض، فالعالم قرية صغيرة يظللها الفن وتحميها المشاعر الفيّاضة.