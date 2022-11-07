خالد الظنحاني يتسلّم جائزة الإبل الدولية في المجال الأدبي

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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تسلّم الخبير الثقافي الإماراتي خالد الظنحاني، جائزة الإبل الدولية في مجال الإبداع الأدبي للعام 2022، التي تقدمها «المؤسسة العربية للأرقام القياسية» ومقرها دبي، وذلك تقديراً لجهوده البارزة في نشر الثقافة والإبداع والجمال، وإيصال الصوت الثقافي الإماراتي إلى مختلف بلدان العالم.

جاء ذلك في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم، الأحد، في جناح الجائزة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، بحضور فيصل جمعة البلوشي مستشار لجنة جائزة الإبل، ومحمد ديليف الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية للأرقام القياسية، وحبيب كويه رئيس مؤتمر رؤية كيرلا، ومنير بن محي الدين مدير الفعاليات والإعلام، والمشاركين والمكرمين.

فخر

وقال الظنحاني عقب تسلمه الجائزة: «أفتخر بأني من الذين نالوا هذه الجائزة المرموقة لتضاف إلى الجوائز الكثيرة التي حزتها خلال مسيرتي الثقافية». وأضاف: «هذا الإنجاز هو تكريم لدولة الإمارات وقيادتها التي تعمل دوماً على دعم الحركة الثقافية وازدهارها وتمكين المثقفين والمبدعين الإماراتيين»، مشيراً إلى أن نجاح المبدع الإماراتي في المحافل العربية والدولية ما كان ليتحقق لولا الرؤية الحكيمة لقيادة الإمارات.

يشار إلى أن الظنحاني نال العديد من الألقاب والجوائز العربية والدولية، حيث اختارته «الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية» ضمن قائمة أبرز 100 شخصية عربية الأكثر تأثيراً في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2020، وحصل على لقب «أفضل شخصية إبداعية مؤثرة» لعام 2019 ضمن قائمة المئة الأكثر تأثيراً على مستوى الوطن العربي والعالم التي تصدرها مجموعة من المؤسسات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، كما حصد جائزة الرئيس الهندي الراحل عبدالكلام العالمية للتميز في المجال الثقافي لعام 2016، وهو يترأس حالياً مؤسسة غبشة الإماراتية.