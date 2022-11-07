«الشارقة 2022».. 100 كتاب ومخطوطة نادرة

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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تقدم دار بيتر هارينجتون للنشر الرائدة والمتخصصة في مبيعات الكتب النادرة في لندن كتالوجاً جديداً بعنوان «الشارقة 2022» يحتوي على أكثر من 100 كتاب ومخطوطة استثنائية، تم إعدادها لهواة جمع الكتب النادرة المكتوبة عن الخليج العربي، وتعرض أبرز مواد الكتالوج في معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يستمر حتى 13 نوفمبر الجاري، في مركز إكسبو الشارقة.

ووفقاً لما أورده بوم هارينجتون مالك دار بيتر هارينجتون للنشر فإن «كتالوج الشارقة الجديد الذي تم إعداده يتضمن مجموعة كبيرة من المواد النادرة التي تتبع وتسجل فصولاً متميزة عن تاريخ المنطقة، ابتداءً من مؤلفات مبكرة عن الثقافة العربية من قبل الرحالة والمفكرين الغربيين، إلى ولادة الدول الحديثة ونهوضها في المنطقة. وأيضاً يتضمن الكتالوج الذي تم اختيار مواده بعناية عناوين غربية نادرة ورائجة للغاية، بما في ذلك دراسات أساسية في الاقتصاد والاستكشاف ونظرية الألوان وعلم الكونيات، إلى جانب أعمال أخرى مثيرة للاهتمام مع خلفيات رائعة».