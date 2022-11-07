«اسمحوا لي ألا أشرح».. إبداعات في التأمل والطبيعة

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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أعلن رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي عن افتتاح معرض فردي في إطار سلسلة المعارض المتنوعة لمساحة المشروع، وسيفتتح المعرض الخاص بالفنانة الإماراتية نورا علي-الرمحي تحت عنوان «اسمحوا لي ألا أشرح» في 10 نوفمبر الجاري.

وتسلط الفنانة خلال معرضها على التأمل في أعمالها واستخلاص المعاني الخاصة منها، حيث إن الأعمال مستوحاة من ممارستها الفنية، كفعل من أعمال التأمل المتكرر.

وتأثراً بنزهاتها اليومية، تصور أعمال الفنانة الرمحي الطبيعة التي تصادفها خلال التنزه، سواء كانت شروق الشمس، أو غروبها، أو شكل الشمس، أو الأرض، أو البحر. بالإضافة إلى إعادة التدوير واستخدام المواد التي تعثر عليها مثل ورق البرشمان الذي يغطي قطع الجبنة أو قطع من الورق المقوى الذي يغلف طلبات موقع أمازون أو حتى الأكياس الورقية لعلامات البيع بالتجزئة.

وتستمد الفنانة الإماراتية نورا علي-الرمحي في المعرض من نضالها في شرح أعمالها، لذلك، فهي تدعو الجمهور لزيارة مساحة المشروع لاختبار أعمالها والتأمل فيها واستخلاص معانيها الخاصة منها.

تتخذ مساحة المشروع من مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها، ويقوم بدعمها طاقم من المختصين المؤهلين في المتاحف من رواق الفن، وهي صالة غير تجارية مخصصة لعرض مشاريع أفراد المجتمع في أبوظبي.