«بعد صراع طويل مع الخيال» في «الشارقة للكتاب»... أحلام وطموحات

المصدر: الشارقة ــ البيان

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تعرض رواية «بعد صراع طويل مع الخيال» في معرض الشارقة الدولي للكتاب للروائي راني محمد عمايري، وهي انتصار إبداعي لرؤيا غنية بالخيال؛ تمزج بين حديها الواقعي والمتخيل.

ترصد الرواية أفكاراً متنوعة، وتتضمن أحداثاً شيقة وأحلاماً وطموحات؛ قبل أن تنتهي بمفاجآت، حيث يبدأ النص بتحذير من رأفت عثمان؛ «بطل هذه الرواية» وخطابه القولي الموجه إلى قارئ محتمل بأن كل ما يراه ليس حقيقياً، وكل ما يلمسه ليس موجوداً، فالعقل قد يخونك أحياناً، لذا عليك أن تعيش حياتك في شك دائم، ولا تثق حتى بعقلك!