«أوكسجين 1» في الشارقة الدولي للكتاب.. إبداعات وتجارب

المصدر: الشارقة ــ البيان

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يجمع كتاب «أوكسجين 1» 31 كاتباً وكاتبة من الدول العربية، في حدث ثقافي نادر الحدوث، وتحت مسمى «كتاب أوكسجين 1». ويستند محتوى الكتاب الصادر عن «محترف أوكسجين للنشر» في بودابست، ويعرض للجمهور في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022 عبر «دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع»، إلى مخزون من النصوص الإبداعية نشرت على «منصة أوكسجين الثقافية» العربية التي انطلقت في عام 2005، لتكون إحدى التجارب الثقافية الرقمية المبكرة والسباقة، والتي واجهت كافة التحديات للحفاظ على استدامتها.

ويثبت عبر رحلات أدبية وشعرية وسردية تزخر أكثر من 300 صفحة بأن «عصر الورق لا يموت» وأن «الهجرة المضادة من الرقمي إلى الورقي ممكنة».

وفي هذا السياق يصف مؤسس ومحرر مجلة أوكسجين الروائي والشاعر السوري زياد عبدالله هذا الكتاب بأنه «يهزأ بالزمن، ولا يأبه به، ويتخذ منطقاً مغايراً لمنطقه، ضارباً عرض الحائط بمساره ونسقه، وهو يحوِّل الماضي إلى حاضر، ويعود بالزمن ليمضي به قدماً، مأخوذاً بعاطفةٍ قوية، تبدو للوهلة الأولى مشوشة من شدة اتساقها، كتلك التي يثيرها عصفور صغير ملون، تحيطه بيديك هلعاً، تريد أن تطبِق عليه جراء جماله، وكلك خوف أن تهصرَه من شدة الحب».

ويضيف: «ينقل هذا الكتاب تجربة أوكسجين من الإلكتروني والشاشات إلى الورقي، على عكس السائد، والتبشير اليومي بانقراض الورقي».