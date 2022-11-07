حاكم الشارقة يتلقى مخطوطة نادرة هدية من أكاديمية العلوم الشرطية

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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تسلم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، خلال افتتاح سموه معرض الشارقة الدولي للكتاب، مخطوطة تعود لعام 1100 هجرية.

وهنأ اللواء الشامسي، صاحب السمو حاكم الشارقة على انطلاقة النسخة الحادية والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يمثل مرتكزاً للثقافة والفكر، وجامعاً للعلماء والأدباء، ومنارةً للمعرفة.

أهداف

وأعرب عن شكره وامتنانه لصاحب السمو حاكم الشارقة لحرصه الدائم على متابعة الجهود العلمية والبحثية التي تنهض بها أجهزة الشرطة المختصة، والمشاركات الأدبية والثقافية لمنتسبيها، بما يسهم في تحقيق رؤاها ورسائلها وأهدافها الأمنية والمجتمعية.

من جهته قال العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية إن المخطوطة التي تم إهداؤها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، تعبير من الأكاديمية عن تقديرها لاعتزاز سموه بالتاريخ الثقافي للحضارة العربية، ولا سيما في العلوم والمعارف الشرعية والعربية، حيث تعود المخطوطة إلى عام 1100 هجرية وعنوانها «النصائح الدينية» لمؤلفها عبدالله بن علوي الحداد من أئمة الفقه الشافعي. ويعبّر المخطوط عن الارتباط الوثيق ما بين الالتزام بالنصائح الإيمانية والدين لتحقيق الطمأنينة والأمان والرخاء والتنمية واستقرار المجتمع وأفراده وأسره.