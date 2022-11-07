«قبل الوسن».. رواية مشبعة بالأمل والإنسانية

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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أطلقت المخرجة حنان غيث ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب روايتها الجديدة «قبل الوسن رفع ستار الشجن» وهي نتاج بحث وعمل دام عشر سنوات. وفي هذا السياق، قالت حنان غيث لـ«البيان»: «بدأت بوضع الفكرة الأساسية للرواية وفصولها في 2012 وحينها كنت مبتدئة في مجال أدب الكبار، فاستعنت بالكاتب والسيناريست والمخرج أحمد العرشي لتدريبي والاطلاع على فصول الرواية الثلاثة التي كنت قد ألفتها.. وبدأت بالبحث والتقصي داخل البلاد وخارجها عن أحداث وقصص إنسانية تلامس وتحفز الشباب بالتمسك بالأمل رغم الخيبات والتحديات، وخاصة في الغربة والسفر.

وجمعت قدراً كافياً من التصور والمعلومات عن حياة المغتربات والمهاجرات سواء لأسباب العلاج أو الهجرة والعمل. ومن تجارب السفر اقتبست بعض الأفكار وأضفت لمساتي الخاصة التي اعتدت أن أضيفها في برامج الأطفال».