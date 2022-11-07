مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تطلق الموقع الإلكتروني لـ«دبي الدولي للكتابة»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن إطلاق الموقع الإلكتروني لـ «برنامج دبي الدولي للكتابة»، الذي يعد واحداً من أبرز الإسهامات الإبداعية في إثراء الحركة الفكرية والأدبية في دولة الإمارات، والذي قدّم من خلال منتسبيه العديد من النتاجات المعرفية والأدبية الرائدة، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول من مشاركة المؤسَّسة في «معرض الشارقة الدولي للكتاب».

ويتضمَّن الموقع الإلكتروني حالياً الإصدارات الخاصة بـ «برنامج دبي الدولي للكتابة» التي تجاوزت الـ 144 إصداراً مختلفاً بين رواية وكتاب وترجمة وخيال علمي، إضافة إلى نخبة من المدربين الذين يعملون على تدريب المنتسبين الذين تجاوز عددهم 300 منتسب.

كما نظّمت المؤسّسة خلال مشاركتها الحالية في «معرض الشارقة الدولي للكتاب» مجموعة من الأنشطة، حيث أقامت في اليوم الأول اللقاء التعارفي لمنتسبي ورشة الترجمة، فيما نظّمت في اليوم الثاني من المعرض، ضمن إطار مشروعها المعرفي «برنامج دبي الدولي للكتابة»، ندوة «ترجمة كتب التنمية الذاتية والإشكاليات الاجتماعية»، تلا ذلك ندوة بعنوان «لماذا نكتب للأطفال؟» تمّ خلالها مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالكتابة للطفل، مثل تميز هذا النوع من الكتابة الإبداعية عن غيرها من أنواع الكتابة ومجالاتها، والحاجة إلى توظيف عناصر وخصائص فنية معينة وأهمّها التفكير بعقل وخيال الطفل.

وأوضح جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن «برنامج دبي الدولي للكتابة» يحرص على المشاركة المستمرة في أهمّ المعارض المحلية والعربية والدولية، بهدف إيصال الكتاب إلى القارئ بأقل تكلفة لتشجيع القراءة، كما لفت إلى أهمية المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب؛ لكونه حدثاً معرفياً مهماً، يستقطب العديد من الناشرين والمشاركين والزائرين. ويعرض مجموعةً واسعةً من الكتب والنتاجات الفكرية والمعرفية.