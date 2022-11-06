أحمد العامري يلتقي رئيس «لقاء ريميني» الإيطالية ويبحث فرص إطلاق مبادرات ثقافية مشتركة

المصدر: الشارقة ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ41، برنارد شولز، رئيس مؤسسة «لقاء ريميني» الإيطالية، المعنية بتعزيز الصداقة بين الشعوب، بحضور خولة المجيني، المنسق العام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، والدكتور وائل فاروق، أستاذ الأدب العربي بالجامعة الكاثوليكية بميلانو.

وناقش الجانبان فرص التعاون في ضوء مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة الشارقة للكتاب في 2021، مع «لقاء ريميني» التي تعد من أبرز المراكز الثقافية والحوارية في أوروبا، وتدير حوارات استراتيجية بين المؤثرين في عالم الفكر والأدب.

وشهد اللقاء استعراض مجالات العمل المشترك بين الجانبين من خلال المعارض والمنصات والمؤسسات الثقافية في الشارقة وإيطاليا، وتبادل المشاركات في كل من معرض الشارقة الدولي للكتاب ولقاءات ريميني السنوية، كمنصتين لاستضافة المبدعين والمفكرين والأدباء والفنانين، إلى جانب بحث إطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز الحوار والتواصل الثقافي الإماراتي الإيطالي والأوروبي، وفتح جسور التعاون بين الأدباء والمثقفين والمترجمين بين الجانبين.

جسور تواصل

وقال أحمد العامري: «جاء اللقاء مع رئيس مؤسسة (لقاء ريميني) الإيطالية والشارقة تستضيف إيطاليا كضيف شرف في معرض الشارقة الدولي للكتاب، في تجسيد لدور الإمارة المستمر في مد جسور التواصل مع العالم من خلال كبرى منصاتها وفعالياتها، في إطار حرص الهيئة على استلهام رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعزيزاً لجهود الحوار الحضاري بين الثقافتين العربية والعالمية».

وأضاف: «بحثنا في اللقاء إمكانية زيادة فرص التعاون والتنسيق مع الجانب الإيطالي تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة في وقت سابق من العام الماضي بين هيئة الشارقة للكتاب ومؤسسة لقاء ريميني وإمكانية إطلاق مبادرات جديدة لتطوير آليات التواصل الثقافي بين المؤسسات الإبداعية ذات الصلة بإنتاج المعرفة في الإمارات وإيطاليا وأوروبا».

ورافقت خولة المجيني، منسق عام المعرض، برنارد شولز في جولة تفقد خلالها عدداً من الأجنحة ودور النشر المشاركة، وكان أبرزها الجناح الإيطالي، ضيف شرف الدورة الـ41 من المعرض، حيث أثنى على البرنامج الثقافي الذي تقدمه خلال مشاركتها والذي من شأنه أن يساهم في تعزيز الحوار الثقافي بين الإمارات وإيطاليا.