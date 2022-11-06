مهرجان الشعر العربي يحلّق في مراكش والأقصر

المصدر: الشارقة ــ البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تستضيف مدينتا مراكش المغربية والأقصر المصرية، مهرجان الشعر العربي، توالياً، حيث تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة، بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المغرب من جهة، ووزارة الثقافة في مصر من جهة أخرى.

40 مبدعاً

ففي مراكش، تقام الدورة الرابعة في الـ «11» من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 40 مبدعاً من الشعراء والفنانين المغاربة، وتستمر فعالياته على مدى 3 أيام، فيما يتنقّل المهرجان في الـ 15 من الشهر الجاري، إلى الأقصر جنوبي مصر، حيث الدورة السابعة، التي يشارك فيها أكثر من 60 مبدعاً من شعراء وفنانين على مدى 4 أيام.

وقال عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، إن مهرجانات الشعر العربي تواصل تجوالها بين مدن وعواصم عربية، ضمن احتفائية ثقافية، تؤكد أهمية الشعر بوصفه «ديوان العرب»، مضيفاً أن هذه المهرجانات التي تحظى برعاية وبدعم متواصل من صاحب السمو حاكم الشارقة، تعد فرصة مثالية للتعرّف إلى مبدعين جدد، تكشف عنهم المهرجانات، باعتبارها تتويجاً لجهود بيوت الشعر في الوطن العربي على مدى العام.

وأضاف العويس: «وصول دار الشعر في مراكش إلى الدورة الرابعة من المهرجان، وبيت شعر الأقصر إلى الدورة السابعة، إنما هو تأكيد على حيويتهما في الساحة الثقافية المحلية، بل والعربية، لما يقدمانه من نشاط فاعل له أثره الواضح».

معرض حروفيات

تشهد حديقة عرصة مولاي عبد السلام، قصر الباهية، في مدينة مراكش، انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان مراكش للشعر العربي، حيث الافتتاح بمعرض حروفيات، الذي يحمل عنوان «7/7»، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين المغاربة، فيما تبدأ فقرات الافتتاح الرسمي، بشريط مصوّر، يوثق أهم لحظات الموسم الخامس لبرنامج دار الشعر في مراكش، على أن يستمع الحضور إلى كلمتي دائرة الثقافة في الشارقة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في المغرب.

ويستكمل اليوم الأول فعالياته، بجلسة شعرية يشارك فيها الشعراء: عبد الدين حمروش، وأمينة المريني، ومحمد الصابر، كما سيشهد تكريم: خديجة لعبيدي الناها، وأحمد بلحاج آيت وإرهام، ومحمد إكرار، ضمن برنامج المهرجان، وتتويج الفائزين في مسابقتي «أحسن قصيدة»، و«النقد الشعري» للشعراء والباحثين الشباب/ الدورة 4.

فيما تختتم الفنانة ماجدة اليحياوي، اليوم الأول، بمجموعة أغانٍ شعبية، مع فرقة الجيلالي امثيرد لفن الملحون.

في اليوم الثاني من المهرجان، سيتم تنظيم منتدى المهرجان، تحت عنوان «الشعر وأسئلة التعدد»، بمشاركة النقاد: سعيد العوادي، ومنتنة ماء العينين، ومبارك أباعزي، ويقدمها د. مراد القادري.

وفي ضفاف شعرية، يقرأ الشعراء: منير الإدريس، ودليلة فخري، وأسماء إدعلي إد بهي.

اليوم الثاني

وتتواصل فعاليات اليوم الثاني بأمسية، يقرأ فيها: نور الدين الزويتني، وفتيحة مورشيد، وحسن الوزاني، وبو جمعة العوفي، ويقدمها مصطفى غلمان، في مصاحبة موسيقية لثلاثي «دار آلة العود».

وفي فقرة «أبجديات وكوريغرافيا»، تكون آخر فعاليات اليوم الثاني، بمشاركة: الفنان عبد الله امهاه، والفنان السعيد أبو خالد.

وفي يوم ختام المهرجان، تشهد مراكش جلسة شعرية، يشارك فيها: إسماعيل آيت إيدار، وعبد الحق عدنان، والسالمة لمحيدي، وأم العيد عدناني، ويقدمها بدر هبول، فيما سيتم توزيع شهادات تقدير للمشاركين في الموسم الخامس لورشات الكتابة الشعرية للأطفال واليافعين والشباب.

وتختتم أنشطة المهرجان، برؤى شعرية، يشارك فيها لحسن لعسيبي، ومحمد بلمو، وزكية المرموق، وكمال أخلاقي، وتقدمها مريم الميموني.