دعاء ثابت توقع الطبعة الثانية من «إدارة الفعاليات» في «الشارقة للكتاب»

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت الكاتبة دعاء خالد ثابت، يوم السبت، الطبعة الثالثة من كتابها «إدارة الفعاليات»، ضمن فعاليات المعرض، وذلك في جناح دار مدارك. ويعد كتاب الباحثة السعودية، الكتاب العربي التفاعلي الأول من نوعه في إدارة الفعاليات، حيث يستند إلى أهم ما كتب ودرس في علم صناعة الفعاليات. ويهدف إلى التوعية بالأسس النظرية والمفاهيم الرئيسة لهذا العلم، وتمكين القارئ من التدريب التفاعلي مع الكتاب، بحيث يمتلك أهم الأدوات والمهارات الأساسية لإدارة الفعالية بنجاح، ووفق المعايير الدولية لهذه الصناعة، إضافة إلى تملّك المهارات الأساسية لتسويق الفعالية. ويتميز الكتاب، بجانب معلوماته الثرية، بالتصميم الجذاب والصور وشروحات التمارين، حيث يقوم القارئ بالتطبيق العلمي، واستخدام مختلف الأدوات والتقنيات والطرق في كل مرحلة، لفهم كيفية إدارة وتسويق فعاليته بنجاح.

وفي نهاية الكتاب، يتعرف القارئ إلى: أهم المفاهيم في هذه الصناعة، الفهم الشامل لدورة حياة الفعالية ومراحلها الخمس، كيفية امتلاك الأدوات الأساسية لكل مرحلة لإقامة فعالية وفقاً للمعايير الدولية، فهم استراتيجيات التسويق وأساليب الترويج، لزيادة عدد الحضور وجذب الرعاة.

وفي العموم، يعد الكتاب مهماً للأكاديميين، لتأهيل العناصر البشرية المتخصصة في تنظيم وإدارة الفعاليات. وأيضاً، للراغبين في بدأ مشروع خاص، أو العمل في مجال إدارة الفعاليات، وللراغبين بتطوير وصقل مهاراتهم.

الجدير بالذكر، أن المؤلفة تعد أول خريجة سعودية من برنامج إدارة الفعاليات، التابع لكلية الأعمال بجامعة جورج واشنطن بأمريكا، كما أسست موقع «دروس في إدارة الفعاليات» عام 2014، الذي يمثل الدليل العربي الأول في هذا المجال، مع خبرة تزيد على 10 سنوات في الاتصال وإدارة الفعاليات، نظمت خلالها العديد من الفعاليات المحلية والدولية، إضافة لترؤسها مكتباً استشارياً متخصصاً في هذا المجال.