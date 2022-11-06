«حقوق النسخ» تنتخب في «إفرو»

المصدر: الشارقة - البيان

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شاركت «جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ»، في انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة «الاتحاد الدولي للمنظمات المعنية بحقوق النسخ» (إفرو)، خلال انعقاد الجمعية العامة للاتحاد 2022، في مدينة بروكسيل، حيث أدلت بصوتها لانتخاب تريسي آرمسترونغ، رئيساً للاتحاد.

وتأسست الجمعية في مارس 2022 كأول جمعية في المنطقة معنية بحماية حقوق الملكية الفكرية لصناع المحتوى. وأصبحت أول جهة تحصل على عضوية الاتحاد في مايو.

وقالت مجد الشحي، مديرة الجمعية: «تمثل مشاركتنا في انتخابات إفرو فرصة فريدة لخدمة وقيادة الجهود الرامية لحماية حقوق الملكية الفكرية للكتّاب والناشرين وصنّاع المحتوى في جميع أنحاء العالم». من جانبه، قال د. عبدالرحمن المعيني، أمين السر العام الجمعية: «حضرنا عدداً من الجلسات النقاشية والندوات الحوارية والمنتديات التي جمعت أعضاء الاتحاد لتناول مجموعة واسعة من المواضيع التي شملت القضايا القانونية، وحقوق وامتيازات الاستعارة العامة».