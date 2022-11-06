عبادي الجوهر يطرب «هلا خورفكان»

المصدر: خورفكان - البيان

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في جلسة غنائية مميزة، أبهر الفنان السعودي الكبير عبادي الجوهر والفنانة العراقية الشابة رحمة رياض جمهور الموسم الجديد لـ«هلا خورفكان»، الذي انطلق أول من أمس، في أولى سهراته، وقد شهد الحفل إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وعاش الحضور في رحاب مدرج خورفكان أجواءً ساحرة جمعت بين تصاميم التراث العربي الأصيل للجلسة، وبين روعة الفن الراقي مع الأغنية الخليجية والعراقية.

انطلقت الجلسة الغنائية مع صاحبة الصوت العذب رحمة رياض، التي أطلت على الحضور على وقع إيقاعات أغنية «أصعد للكمر»، وأخذت الفنانة الجمهور معها إلى حالة من التناغم والتمازج تفاعلت فيها العواطف مع الكلمة الجميلة واللحن الشجي ضمن باقة من أجمل ما غنت، منها «وعد مني» و«الكوكب» و«إشاعة» و«ماكو مني»، كما أطربت الجمهور بباقة من أغاني الساحة العربية منها أغنية «أحبك» للفنان حسين الجسمي، ورائعة فيروز «سألوني الناس».

ووسط أجواء حماسية، استقبل الجمهور «موسيقار الجزيرة العربية» عبادي الجوهر الذي أبدع في جلسته وأطرب الحضور بأعمال محفورة في الذاكرة مثل «خلاص ارجع» و«دقايق» و«حبك سما»، كما استطاع بصوته الشجي وألحانه الجميلة أن يكون حلقة وصل وارتباط بين جيلين، حيث اجتمع في الحفل من عايش نجاحات الفنان منذ السبعينيات والثمانينيات، وأحيا فيهم ذاكرة الزمن الجميل، أما الجيل الجديد فقد استمتع بآخر إبداعات الفنان التي واكبت الحداثة دون أن تفقد روح الأصالة والتقاليد الغنائية العربية.

وبتقاسيم جميلة على العود، سحر عبادي الجوهر المستمعين بإبداع النغمة واللحن، وصدح بكلمات أغانيه التي يعشقها الجمهور، ومنها «سكة طويلة» و«عيونك آخر مالي»، وأشبع بمقطوعات موسيقية ذائقة الفن الجميل، واختار أن يختم جلسته مع جمهور مدرج خورفكان بأغنية «قالوا ترى».

فكانت أولى ليالي موسم «هلا خورفكان» سهرة فنية ناجحة ومسرحاً للطرب وعذوبة الصوت والشجن.