«داون تاون ديزاين» برنامج متكامل ضمن فعاليات «أسبوع دبي للتصميم»

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة الثقافة والفنون في دبي وعضو في مجلس دبي، يعود معرض «داون تاون ديزاين» في نسخته التاسعة، في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري، لدعم نمو صناعة التصميم في المنطقة، وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ضمن فعاليات «أسبوع دبي للتصميم».

سيضم المعرض مشاركة ما يزيد على 200 علامة تجارية ومصنعين ومصممين من أكثر من 30 دولة، إلى جانب عروض من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تكملها نشاطات جانبية مكثفة للزوار على مستوى مؤسسات الأعمال وبين الشركات والمستهلكين على حدٍ سواء.

وتشمل العلامات التجارية العالمية المشاركة في المعرض شركة «بوليفورم، أوبيجي هوم» التي تتميز تصاميمها المعاصرة بطراز إيطالي فريد، وشركة «ناتوزي» الرائدة عالمياً في مجال صناعة الأثاث من الجلد، وتصاميم «لاسفيت» المصنوعة حسب الطلب بالتعاون مع استديو «يابو بوشيلبيرج» المشهور عالمياً، وشركة «جابور راجز» التي هي بصدد إطلاق مجموعتها الجديدة من السجاد اليدوي المُلوّن ذي التصاميم العجيبة، ومجموعة التصميم العالمية متعددة التخصصات «ر.س.ب» التي صممت بالشراكة مع «كوسينتينو»، العلامة التجارية الرائدة في مجال الأسطح المعمارية، عمل فني تركيبي جرئ بعنوان «KASA» لتسليط الضوء على أهميّة التصميم المسؤول.

وتشمل الأسماء البارزة الأخرى المصمم جو أرميتاج و«استديو ندى دبس». كما سيشهد المعرض إطلاق العلامة التجارية الجديدة «سيمي كولون» لـتصاميم «بيورتي»، وكذلك شركة «هاورث»، إلى جانب «كابيليني» و«بولترونا فراو» و«بازي سبيس».

ويعود إلى المعرض قسم «داون تاون إديشن»، وهو ركن يُعنى بتقديم تصاميم محدودة الإصدار والابتكارات المُصممّة حسب الطلب.

وسيقدم المعرض اللبناني غير الربحي الشهير «هاوس أوف توداي» أعمال ستيفاني مسلم ورولا سالمون، من بين آخرين، بينما سيعرض غاليري «كوليكشونال» بدبي أعمال من إبداع «أباراتس استديو» و«كوليكشن بارتيكوليير» و«مايكل أناستاسيادس»، وسيسلط «غاليري آن جاكومين سابلون الباريسي» الضوء على قطع من تصميم تريستان أوير.

ستكشف مؤسسة «كليكتيك» عن مجموعة جديدة من قطع الأثاث الفاخرة، وتعرض شركة «ذا لاين كونسبت»، أحدث مجموعاتها، كذلك ستقدم «مؤسسة خولة للفن والثقافة» في الإمارات مجموعة مختارة من تصاميم فنانين محليين تعكس تصوراتهم لمفهوم المزهرية، وسيُعنى المصممون المقيمون في الإمارات والمشاركون في برنامج «تنوين» التابع لمعرض «تشكيل» باستكشاف مفهوم الاستدامة.

أعمال التركيبية

يتصدر معرض هذا العام عدد من الأنشطة الانغماسية التي تشمل تصميم للثنائي اللبناني كريم تمرجي وإلياس الحاج، بدعم من مؤسسة «هاوس أوف توداي»، وهو عمل تركيبي قياسي بعنوان «IOTA» مصنوع يدويًا من رمال صحراء الإمارات، وسيُضاف إلى المعرض عمل تركيبي ضخم بعنوان «كونترول نو كونترول» يقدمه الاستديو الفني الكندي «Iregular» بمونتريال تحت رعاية شركة «كوهلر».

بدعم من شركة «آيديال ستاندرد»، سيقدم كذلك المصمم المقيم في دبي، كابيل بيميكار، أول عمل فني ثلاثي الأبعاد له بعنوان «أي هير يو».