مشاركة نوعية لمؤسسة محمد بن راشد للمعرفة في «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشارك مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 41، بإصدارات وبرامج حوارية نوعية.وتأتي مشاركة المؤسسة في هذا المعرض في إطار مساعيها الهادفة إلى تعزيز دور المعرفة تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفي سياق مهمتها الرامية إلى ترسيخ التواصل الفكري والمعرفي والتفاعل الخلّاق مع الثقافات المختلفة.

وستقوم المؤسسة خلال هذه المشاركة بالتعريف بمشاريعها وبرامجها المعرفية، إضافة إلى بحث فرص التعاون مع دور النشر والطباعة والمؤسسات المعرفية، بما يسهم في إثراء المحتوى المعرفي العربي.

وخلال الحدث، تسلط المؤسسة الضوء على مركز المعرفة الرقمي، الناشر الرقمي لبرنامج دبي الدولي للكتابة. كما تستعرض إصداراتها من الكتب العربية والمترجمة، وتقيم العديد من الفعاليات وورش العمل المتخصصة، والملتقيات.

أهمية

وأعرب جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن سعادته بالمشاركة في «معرض الشارقة الدولي للكتاب» مؤكداً أهمية الحدث كمنصة للتعريف بمشاريع ومبادرات المؤسسة المعرفية وبرامجها المتنوعة. ولفت إلى أن المعرض أصبح علامة فارقة في صناعة النشر الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى دوره المهم في مبادرات الحوار المعرفي، وهو ما ينسجم مع رؤية المؤسسة وأهدافها.