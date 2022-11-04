ختام ناجح للدورة الخامسة من «القمة الثقافية أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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اختتمت «القمة الثقافية أبوظبي 2022» بنجاح فعاليات دورتها الخامسة التي نظمتها دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي في الفترة من 23 - 25 أكتوبر الماضي في منارة السعديات، بمشاركة نخبة من القادة الثقافيين والفنانين والباحثين والمفكرين والمبدعين وصنّاع السياسات الذين اجتمعوا من ما يزيد على 90 دولة لمناقشة ودراسة القضايا المعاصرة الملحة التي تواجه عالم الثقافة، فضلاً عن الدور الذي يلعبه القطاع في معالجة القضايا الأوسع في العالم اليوم. وكان الحضور شخصياً في دورة القمة هذا العام وذلك للمرة الأولى منذ تفشي جائحة كوفيد19.

«الثقافة أسلوب حياة»

وناقشت القمة هذا العام تحت شعار «الثقافة أسلوب حياة»، التحديات المعاصرة التي تقود وتدفع إلى التغيير في مجال الصناعات الإبداعية والثقافية، والقطاعات الثقافية الأوسع في عالم اليوم. وتناول جدول أعمال القمة مفهوم تبني الثقافة كتجربة حية في عالم شهد تحولات جذرية فرضتها جائحة «كوفيد19»، بالإضافة إلى مناقشات حول التنوع الثقافي في هوليوود، ودور مقتني الأعمال الفنية، وتأثيرات الوسائط الرقمية والذكاء الاصطناعي، والثقافة والمناخ، والدروس المهمة المستفادة من الجائحة وغيرها الكثير من الموضوعات الأخرى. وضم جدول أعمال القمة أيضاً مجموعة متميزة من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية ومحادثات الفنانين وورش العمل وعروض الأفلام والحوارات الإبداعية والعروض الثقافية.

وخاض المتحدثون الرئيسيون في القمة نقاشات مهمة مع مختلف القادة والخبراء من قطاع الثقافة، ضمن الجلسات الحوارية والنقاشات الجانبية، لتواصل القمة تعزيز مكانتها كمنصة عالمية غنية للتبادل الثقافي وتنويع الفرص والحوار بين الأفراد.

تعاون وتحاور

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: شارك في الدورة الخامسة من القمة الثقافية أبوظبي ممثلون عن المجتمع الثقافي العالمي للتعاون والتعلم والتحاور وتبادل الأفكار بما يجسد شعار القمة «الثقافة أسلوب حياة». وركزت القمة في هذه الدورة على تبني الحلول العملية القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وكانت بمثابة منصة لسماع جميع الأصوات والآراء من مختلف التخصصات للعمل من أجل إحراز تقدم حقيقي ومرئي في قطاع الثقافة، مع تحديد السياسات الثقافية اللازمة في الوقت ذاته لتحقيق هذا التقدم على مستوى العالم، إيماناً منا بأن الثقافة تمثل ركيزة أساسية في تنمية الشباب والمجتمع والعالم بأسره.

وكانت قوة التعليم كمحفز للتنمية الثقافية وكذلك مساهمة الثقافة في تعزيز تنوع الفرص لنمو التعليم أحد الموضوعات المشتركة التي ناقشتها القمة عبر جلساتها، ومن هذا المنطلق، أعلن محمد خليفة المبارك أن دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي ستنضم إلى الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة واليونسكو لعقد مؤتمر عالمي حول تعليم الثقافة والفنون في أبوظبي في ديسمبر 2023، بهدف تقديم إطار عمل جديد لتعليم الثقافة والفنون.