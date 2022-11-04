«آرت دبي» 2023.. منصة فنون العالم وحكاياته

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلن معرض «آرت دبي» أمس عن قائمة صالات العرض المشاركة في دورته لعام 2023، والتي ستقام في مدينة جميرا في إمارة دبي في الفترة من 3 وحتى 5 مارس 2023.

وسيقدم معرض «آرت دبي»، المنصة العالمية الرائدة للفنون والفنانين من منطقة الشرق الأوسط والعالم الجنوبي، في دورته السادسة عشرة أكثر من 100 صالة عرض من 43 دولة عبر أقسامه الأربعة: «المعاصر» و«الحديث» و «بوابة» و «آرت دبي ديجيتال». ستضم دورة عام 2023 «30» مشاركاً جديداً لأول مرة وأكثر من 60 % من برنامج المعرض مأخوذ من الجنوب العالمي، ما يؤكد مكانة معرض «آرت دبي» كسوق رائد للفنون في تلك المنطقة.

وقال بابلو ديل فال، المدير الفني في معرض «آرت دبي»: «يعد «آرت دبي»، منصة فنية عالمية، وهذا ينعكس في الجودة والانتشار وعدد المشاركات التي استقبلناها لدورة عام 2023، مما يؤكد أهمية المعرض باعتباره الحدث الفني الرائد في المنطقة، وبوابة إلى الجنوب العالمي ونضوج سوق الفن هنا. ويسعدنا بشكل خاص أن نرحب بالعديد من العارضين الجدد إلى عائلة معرض «آرت دبي». ومع التطور السريع الذي تشهده دبي، أصبحت المدينة مركزاً مالياً وتكنولوجياً مزدهراً على مستوى عالمي، وهي الآن المدينة التي يعتبرها أجيال من الناس من جميع أنحاء العالم موطناً لهم».

72 صالة

ويقدم قسم «آرت دبي المعاصر» أفضل ما في الفن المعاصر من فنون بمشاركة 72 صالة عرض من أكثر من 33 دولة، مع التركيز بشكل خاص على الفن والفنانين من الجنوب العالمي. إضافة إلى 16 صالة عرض مشاركة لأول مرة.

ويشهد معرض «آرت دبي» 2023 عودة فعاليات معرض «آرت دبي ديجيتال»، من بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض على الصعيد النقدي والتجاري في عام 2022. ويقدم هذا القسم الملموس من معرض «آرت دبي» لقطة سنوية بزاوية 360 درجة لمشهد الفن الرقمي، وبناء الجسور بين عالم الفن والتكنولوجيا، واستكشاف كيفية استخدام الفنانين لتقنيات جديدة وغامرة لكسر حدود عالم الفن التقليدي.

وترحب دورة عام 2023 لمعرض «آرت دبي ديجيتال»، برعاية المعلمة وكاتبة الفنون المقيمة في سنغافورة كلارا تشي وي بيه، ببرامج إعلامية جديدة مبتكرة لصالات العرض، بالإضافة إلى المنصات الرقمية التي تبني مساحات فنية افتراضية، إضافةً إلى مجموعات الفنانين، والمنظمات اللامركزية المستقلة وصالات العرض التقليدية.

وتم اختيار قائمة المشاركين من 6 قارات، ما يعزز التزام معرض «آرت دبي» بتقديم المشهد العالمي وخلق التنوع، ودعوة الجماهير إلى النظر إلى ما وراء مراكز الفنون التقليدية، ورسم خرائط لوكلاء الفنون والمنصات الرئيسية التي تقود درب المشهد الفني العالمي.

11 فناناً

ويقوم القيّم الفني فيباش بوريشانونت المقيم في بانكوك برعاية قسم «بوابة» في معرض «آرت دبي» لعام 2023. حيث يعرض قسم «بوابة» حصريًا الأعمال الفنية التي تم إنتاجها في العام الماضي أو خصيصاً لمعرض «آرت دبي»، وتتألف من عروض تقديمية فردية من قبل 11 فناناً من جميع أنحاء الجنوب العالمي. ويستكشف هذا القسم عبر مجموعة متنوعة من الوسائط، بدءاً من الرسم والمنسوجات إلى صناعة الأفلام والعروض التقديمية.

وتأتي نسخة عام 2023 من قسم «آرت دبي للفنون الحديثة» برعاية الناقدة والأمينة الفنية المقيمة في باريس منى مكوار ومؤرخ الفن الإيطالي لورنزو جيوستي، مدير صالة GAMeC في بيرغامو، وتضم عروضاً تقديمية فردية من قبل أساتذة الفن الحديث في المنطقة.