«مواهب» أصحاب الهمم تشرع أبواب إبداعاتها في القوز

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن «مواهب»، الأستوديو الفني الفريد لأصحاب الهمم والمقهى المجتمعي في دبي، عن الانتقال إلى مقره الجديد البالغة مساحته 6,000 قدم مربعة في قرية مستودع غوشي بالقوز، حيث أقيم حفل افتتاح كبير بتاريخ 29 أكتوبر الماضي. وبعد 10 سنوات من النجاح في حي الفهيدي التاريخي، حيث تمكن الأستوديو من استقطاب ما يزيد على 70 طالباً فنياً من أصحاب الهمم، يفتح مواهب أبوابه من جديد، مع إطلاق فعاليات شاملة للجميع للالتقاء واستقاء الإلهام في هذه البيئة الحافزة.

وتم الكشف عن 65 عملاً فنياً لطلبة مواهب في حفل الافتتاح، لتسليط الضوء على مستويات الإبداع باستخدام مختلف الوسائط. ويستمر المعرض المستوحى من أعمال بيكاسو والزهور والمفاهيم المجردة حتى 7 ديسمبر في مقر مواهب الجديد بمنطقة القوز.

وقالت ويمي دي ماكر، مدير عام مواهب: «عن طريق الاستعانة بالتوازن الصحيح لدعم الثقة، واستخدام أدوات التدريب على المهارات، وتوفير بيئة آمنة للتعبير عن أنفسهم من خلال الأنشطة الفنية والثقافية، يمكن لأصحاب الهمم اكتساب مهارات لا حدود لها وتحقيق إنجازات هائلة».