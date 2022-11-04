دبي تقدم فرصاً ذهبية لعشاق السينما

المصدر: دبي- فادية هاني

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تشرع دبي أبوابها دائماً لاحتضان كل ما يتعلق بالإبداع والفن والثقافة، حتى تحولت المدينة إلى وجهة هامة لصناع السينما لما تقدمه من خدمات لوجستية وبنية تحتية مهيأة للعمل، حيث تتميز بمواقعها وأماكنها الفريدة التي تناسب التصوير السينمائي، فضلاً عن احتضانها ودعمها لهذه الصناعة والقائمين عليها.

وفي هذا السياق، أكدت الفنانة الإماراتية المخرجة نجوم الغانم المشاركة في رئاسة لجنة تحكيم مهرجان «ميتا» السينمائي أن المهرجان من الأحداث السينمائية المهمة والمميزة التي تضاف للأحداث الفنية التي تستضيفها دبي وتقدمها بشكل مميز وفعال.

وتابعت: تمكنت من مشاهدة 60 فيلماً من مختلف الفئات، في المهرجان وكانت تجربة ثرية بمعنى الكلمة لما وجدته من مستوى عال وإنتاجات مميزة قدمت في دبي واستمتع بها الجمهور. وأشارت إلى أن دبي تقدم دائماً فرصة ذهبية لعشاق السينما لمشاهدة أحدث الأفلام وأبرزها في العالم.

وقال المنتج الإسباني اندري فنتا غوميز لـ«البيان» خلال مشاركته في مهرجان «ميتا السينمائي»: إن دبي مدينة كبرى تحوي العديد من الجنسيات والثقافات وتشجع على الإبداع والفن والابتكار، وتدعم كافة مجالات الإبداع وهذا يبدو جلياً من خلال الفعاليات التي تقام فيها باستمرار. وتابع غوميز: إن صناعة السينما في دبي تشهد زخماً كبيراً خلال هذه الفترة، وتعد المدينة محوراً هاماً لهذه الصناعة لما تقدمه من خدمات لوجستية عالية لصناع السينما، فضلاً عن المناظر الطبيعية التي تحتضنها الإمارة من صحرائها الجميلة وأبنيتها المميزة الجذابة.

مدينة الفنون

وأشارت الفنانة التركية نيسليهان يلدان عضو لجنة تحكيم مهرجان «ميتا» السينمائي إلى أن دبي مدينة جاذبة ومعروفة للعالم بأسواقها، وعلى مدى السنوات الماضية أثبتت أنها مدينة الفنون بامتياز من خلال ابرز المعارض والمؤتمرات التي تقيمها وتستضيفها، بالإضافة إلى مبادراتها النوعية في تلك المجالات والتي جعلت الاقتصاد الإبداعي في مقدمة عقول القادمين إليها والعاملين فيها، فهي تقدم كل الخدمات المطلوبة لصناعة السينما العالمية، ما يجعلها مكاناً مميزاً لعشاق صناعة السينما والفن والإبداع. وأضافت: «هذه زيارتي الثالثة لدبي، وخلالها ألاحظ مدى اهتمام الناس فيها لمشاهدة الأعمال السينمائية»

وذكرت رئيسة ومؤسسة مهرجان ميتا للأفلام ليلى مسينيا، أن حلم المهرجان لم يكن ليتحقق لولا مدينة دبي، حيث تحتضن الفن وتشجع كل ما هو جديد. وأكدت أن دبي تفتح ذراعيها لكل حدث ومهرجان جديد بكل حب، ولاقى المهرجان نجاحاً ومشاركة من الدول العربية والغربية، في دلالة على أهمية هذه المدينة في احتضان المهرجانات والفعاليات.