«فن أبوظبي» يفتتح أبوابه في منارة السعديات

المصدر: أبوظبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستقبل معرض فن أبوظبي زواره مجاناً خلال نسخة العام الحالي التي تُقام خلال الفترة من 16-20 نوفمبر الجاري في منارة السعديات، وجاءت هذه الخطوة لتؤكد التزام فن أبوظبي بالرعاية المتواصلة والدعم المستمر للمشهد الفني والثقافي المحلي.

والتي تُرجمت إلى أرض الواقع من خلال اختيار علامة «شارلز زوبر» راعياً مشاركاً في نسخة العام 2022 من المعرض، حيث ستحتفل العلامة بالإطلاق العالمي الحصري لها خلال المعرض. يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة المعرض الكاملة عن طريق التسجيل المسبق من خلال موقع فن أبوظبي الإلكتروني.

وسيكشف المعرض لزواره خلال الشهر الجاري عن إطلاق العلامة الجديدة للساعات السويسرية الحديثة الفاخرة «شارلز زوبر»، التي من المتوقع أن تصبح نموذجاً ملهماً في عالم الساعات والمجوهرات الفاخرة. وسيتخلل هذا الحفل عرض فني من تنسيق المصورة لارا زنقول، استوحيت من الفلسفة الإبداعية لعلامة «شارلز زوبر»، التي تضم التلاعب بالأبعاد والحركة.

فرصة

وقالت ديالا نسيبة، مديرة فن أبوظبي: «يسعى معرض فن أبوظبي دوماً إلى إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من متذوقي الفن للمشاركة في البرامج الفنية التي يقدمها المعرض، ويأتي الدخول المجاني للمعرض تلبية لهذه الرغبة، مع المحافظة على الهدف الأساسي من المعرض، المتمثل في توفير مساحة لعرض الأعمال الفنية وبيعها. ومع تنوّع صالات العرض المشاركة.

والأعمال الفنية والتكليفية التي تقدمها صالات العرض، وورش العمل وحلقات النقاش التي تُعد حلقة وصل بين الفنانين والزوار، يقدم المعرض لزواره تجارب متنوعة تستقطب أفراد الجمهور على اختلاف اهتماماتهم، الذين نتطلع إلى الترحيب بهم من خلال هذه المبادرة الجديدة».

من جانبه، قال فينسينت بيريجو، المدير المساعد للعمليات في «شارلز زوبر»: «يسعدنا أن نكشف الستار عن علامة الساعات الفاخرة «شارلز زوبر» في معرض فن أبوظبي من خلال العلاقة الفريدة بين الفن والأبعاد والحركة، فعلامة «شارلز زوبر» تعكس الفخامة السويسرية الحديثة بجراءة، وتبتعد عن التصاميم المألوفة والمتوقعة، وتعكس مفاهيم الوفرة مع ارتباط وثيق بعالم الفنون».