«ثقافية الشارقة» في المنطقة الشرقية تحتفي بيوم العلم

المصدر: الشارقة - البيان

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احتفلت دائرة الثقافة في الشارقة، بالمنطقة الشرقية، بـ«يوم العلم»، عبر برامج متنوعة، ففي مدينة كلباء نظمت الدائرة فعالية بالتعاون مع الشاعر أحمد حميد المراشدة، والشاعر علي عبيد مفتاح الزعابي، وفرقة دبا الحربية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.

افتتح الاحتفال برفع العلم إلى جانب الفلكلور الإماراتي لفرقة دبا الحربية.

كما احتفل مكتب الدائرة بخورفكان، في مجلس خورفكان الأدبي، بمناسبة يوم العلم، وتضمنت الفعالية مجموعة من الفقرات الوطنية المتنوعة، منها: عزف السلام الوطني الذي قدمه معهد قوات الأمن الخاصة، وشاركت مدرسة عاتكة بنت زيد بفقرة فنية من أداء طالباتها، ومشاركة شعرية للشاعر ناصر الخباني، وقدمت فرقة دبا الحربية وصلات متعددة من الأهازيج التراثية بإيقاع موسيقي شعبي.

وتضمنت فعالية دائرة الثقافة احتفالية مكتب وادي الحلو، برنامج (قراءات شعرية) للشاعر أحمد الوشاحي، وذلك في مدرسة وادي الحلو للبنين. واحتوت على فقرة اليولة لفرقة الوشاحات الحربية، تلتها فقرة القراءات الشعرية بمناسبة يوم العلم، ألقاها الشاعر أحمد الوشاحي، وورشة فنية ثقافية خاصة لطلاب مدرسة البنين خاصة بيوم العلم، كما رافقت البرنامج ورش وطنية متنوعة تضم كلاً من طلاب مدرسة الحصين للتعليم الأساسي ومدرسة عائشة بنت عثمان للتعليم الأساسي والثانوي للبنات، بهدف تعزيز الشعور بالانتماء للوطن وترسيخ المكانة الرائدة والصورة المشرقة للإمارات، إضافة إلى تقديم نموذج خلاق على مظاهر التلاحم بين أبناء الوطن.

كما احتفل مكتب الدائرة بدبا الحصن بيوم العلم، وتم تكريم المشاركين في فعاليات يوم العلم. وحضر الفعالية مسؤولو مكاتب الدائرة في المناطق، وموظفوها، والعديد من المثقفين وأهالي المنطقة الشرقية.