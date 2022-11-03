15 مشروعاً ومعرضاً فنياً في السركال أفنيو الشهر الجاري

المصدر: دبي ـــ البيان

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يستضيف السركال أفنيو، الموطن الإقليمي لدُور الفن المعاصر والمعارض الفنية ووجهة الفنانين من جميع أنحاء المنطقة، أكثر من 15 معرضاً ومشروعاً وعرضاً فنياً معاصراً في الفترة من 12 نوفمبر الجاري حتى 20 منه. وتسمو الفنون في نسخة نوفمبر من أسبوع السركال للفنون محتفية بالترابط والتواصل بين أطراف غير متوقعة، فتقرب البعيد وتشكل نقطة للتلاقي.

أسبوع حافل بالفعاليات

ومن تلك المعارض «ما وراء الحدود»، وهو معرض فردي لأعمال الفنان ستيرلنغ روبي، من تقييم جيروم نيوترس، يقام بين 11 و25 نوفمبر الجاري. يُعدّ المعرض الأول لأعمال روبي في الشرق الأوسط، وسيستضيف جولات يومية للجمهور عند الساعة 4 مساءً.

وتعود السركال ليتس في 14 نوفمبر الجاري بمعارض جذابة للفنون المعاصرة، ويُبقي مجتمع السركال أفنيو أبوابه مفتوحة للجمهور حتى العاشرة مساءً. سيكون بوسع الزوار الاستمتاع أيضاً بحوارات المجلس، وبجولات فنية متأنية وغامرة.

حوارات المجلس

من المقرّر أيضاً أن تُقام سلسلة حوارات المجلس التي تجمع أصواتاً نقدية لفنانين من المنطقة، وذلك خلال فعاليات السركال ليتس في 14 نوفمبر الجاري. وتضمّ قائمة المتحدثين كلاً من علاء ابتكار، وسهند حساميان، وتيمو نصيري، وندى رضا، ومايا أليسون، وكريستيانا دي مارشي، وأروى علي، وسمية فالي، وندى دبس، وسمية الدباغ، وخوان رولدان، وسوسن البحر.

صُممت جولات الفنّ لتقديم طريقة بديلة للتفاعل مع عالم الفن والانخراط فيه، والتأنّي في استيعاب أعمال الفنانين ورحلاتهم المتسمة بتحفيز الفكر، وذلك بوعي عميق وتمهّل كامل. وستُنظم جولتان مع مرشدين، إحداهما بقيادة أسافري سيهغال الساعة 8 مساءً، فيما يقود الأخرى دانيال راي الساعة 9 مساءً.

أكثر من 15 معرضاً جديداً للفنون المعاصرة، تشمل معرضاً للفنانة الإماراتية شيخة المزروعي يقام في غاليري Lawrie Shabibi، والتي عُرضت أعمالها حديثاً في حديقة فريز للمنحوتات في لندن، والمعرض الفردي الرابع لأناهيتا رزمي في غاليري Carbon 12؛ ومعرضاً للفنان إسماعيل البحري في غاليري Grey Noise وعبدالرزاق سهلي (1941-2009) في غاليري المرسى.