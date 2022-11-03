«المليون ويكي» تنطلق من دبي لتعزيز المحتوى الرقمي العربي

المصدر: دبي ـــ البيان

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اختتم مؤتمر «ويكي عربية» فعاليات نسخته السادسة المنعقدة في دبي بالإعلان عن إطلاق مبادرة «المليون ويكي» من دبي لتعزيز المحتوى الرقمي المتوفر باللغة العربية وإثراء المصادر المفتوحة المتاحة للجمهور العربي في المنطقة والعالم.

وذلك في مشروع مجتمعي مشترك تنظمه مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات بالتعاون مع «مؤسسة الإمارات للآداب» وبدعم من «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بهدف إضافة مليون مساهمة في المحتوى العربي ضمن مشاريع ويكيميديا المختلفة وفي مقدمتها موسوعة ويكيبيديا، خلال مدة ثلاث سنوات.

نخبة

وتم إطلاق المبادرة خلال المؤتمر السنوي الذي ينعقد في دبي ولأول مرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بحضور قادة مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات ومؤسسة الإمارات للآداب ونخبة من المجتمع الويكيميديا العربي. وتأتي بهدف سد الفجوة في المحتوى العربي ضمن مشاريع ويكيميديا، ومنها ويكيبيديا؛ خاصة أن الموسوعة بنسختها العربية اعتَمدت منذ تأسيسها عام 2003 على مساهمات من محررين متطوعين.

وتقوم مبادرة المليون ويكي على مجموعة من المحاور الرئيسية، وفي مقدمتها، التركيز على إثراء محتوى وجودة مقالات ويكيبيديا باللغة العربية وسائر مشاريع ويكي باللغة العربية مثل ويكي اقتباس، وويكي قاموس، وويكي مصدر، وويكي أخبار، وويكي سفر. وتشمل هذه المساهمات تعديلات على المقالات، ورفع صور، وإضافة مراجع موثوقة، ورقمنة النصوص، وإضافة اقتباسات لشخصيات مهمة، وغيرها الكثير.

حلول مستدامة

وقالت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب ومديرة مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات: «نؤمن بأهمية تمكين أجيال الغد من ابتكار واستخدام حلول مستدامة لتسهيل الوصول إلى المعارف والمعلومات. وبالنظر إلى المكانة العريقة والتاريخ الثري للغة العربية وعدد المتحدثين بها حول العالم، لمسنا أن حضور محتواها الرقمي يحتاج إلى مزيد من الجهود والمبادرات المشتركة الهادفة.

كمبادرة «المليون ويكي» التي تنطلق من دبي، المدينة النموذج لاقتصادات ومجتمعات المستقبل القائمة على المعرفة، وتستفيد من دعم مؤسسات رائدة في إطلاق مشاريع الترجمة وإنتاج ونشر المعرفة وتمكين المجتمعات مثل «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».

وأضافت: يقع على عاتقنا جميعاً كمؤسسات وأفراد مسؤولية دعم المحتوى العربي والحفاظ على الموروث والهوية العربية وبخاصة في عالمنا اليوم الذي تغلب الرقمنة على ملامحه.

لذلك حرصنا في مؤسسة الإمارات للآداب ومجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات على أداء دور فاعل في تحفيز المجتمعات العربية لمستخدمي مشاريع ويكي على إثراء المحتوى العربي، وذلك من خلال التركيز على الجودة في البحث والتطوير والترجمة وتحقيق حضور لائق للغتنا الأم ورفع نسبة المحتوى الرقمي العربي عالمياً.

تطوير وإثراء

وتشمل المبادرة إنشاء صندوق بإدارة مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات لتمويل أفراد ومجموعات المستخدمين العرب والمنظمات غير الحكومية التي تعنى بتطوير وإثراء المحتوى العربي.

حيث يتعين عليهم تقديم مقترحات ومؤشرات أداء رئيسية بشأن تنظيم مسابقات ودورات تدريبية وتحفيزية ومجموعات عمل مختلفة للوصول إلى الهدف المنشود بتحقيق مليون مساهمة. فيما تتولى لجان تنظيمية مخصصة لكل مشروع دراسة العروض ومراجعة المساهمات وتقسيمها بشكل سنوي على المشاريع المختلفة وفق جدول زمني لثلاث سنوات.

ويُذكر أن مؤتمر ويكي عربية كان قد انطلق برعاية مؤسسة ويكيميديا ومؤسسة الإمارات للآداب في مكتبة محمد بن راشد في 28 أكتوبر 2022 في دبي بحضور أكثر من 100 مشاركاً من 20 جنسية، و45 متحدثاً من 16 جهة شقيقة، واستمر على مدار ثلاثة أيام مقدماً 50 ورشة شملت مختلف أوجه العمل ضمن مجتمع ويكيميديا، بدءاً من توضيح فكرة مراكز ويكيميديا الإقليمية للجمهور، وانتهاءً بتحليل التحديات الرئيسية الحالية لمشاركة المعرفة والحلول المحتملة.