وليد المرزوقي: «فكرة» على «سما دبي» يضيء جذور الإنجازات العظيمة

المصدر: دبى – رشا عبد المنعم

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يستحضر برنامج «فكرة» على شاشة تلفزيون سما دبي، العديد من الأفكار المعاصرة التي كانت وراء إنجازات عظيمة، وكانت سبباً في نهضة وإثراء المجتمعات، بمسارات متعددة الطموح والرؤى التي خلقت تجانساً بين الابتكار والريادة في شمولية المضمون وحتمية التغير بما يتوافق مع متطلبات المستقبل وهو من إخراج ميرفيت سرحان وإنتاج وتقديم الإعلامي الإماراتي وليد المرزوقي.

أفكار استثنائية

في حواره مع «البيان» يؤكد مقدم البرنامج وليد المرزوقي أن برنامج «فكرة» الذي يعرض على شاشة سما دبي كل خميس يتمحور حول الريادة والابتكار وفلسفة الأفكار الاستثنائية التي استطاعت تغيير رؤيتنا إلى العالم، ومتطلباته من منظور معاصر وفي قالب فلسفي يبحث في أهمية العديد من الأفكار، ومنها على سبيل المثال «التنمية البشرية»، «الاقتصاد الإسلامي» كيف كانت نشأته ومن أين بدأ؟ وما هي أهم الإنجازات التي رافقت ذلك، وكذلك ناقشت إحدى حلقات البرنامج فكرة تطور العلم في العصور الإسلامية بشكل كبير، حيث برز الكثير من العلماء المسلمين الذين أثروا على التطور الحضاري والعلمي.

مفهوم الإنجاز

وحول أهمية البرنامج ضمن أطروحات المشهد الإعلامي الثقافي يؤكد المرزوقي أن البرنامج يرتكز على مفهوم الإنجازات العظيمة في عالمنا التي بدأت بفكرة، استطاعت أن تغير حياتنا إلى الأبد، وعبر الحوار مع ضيوف الحلقات من المثقفين والمتخصصين نمنح المشاهد فكرة مكتملة الأركان عن بعض الإنجازات والابتكارات التي قد يلمسها بشكل يومي، ولكن لا يعلم كيف بدأت وما هي أهم التحديات التي رافقت تحقيق هذا الإنجاز في العديد من القطاعات كالاقتصاد والأدب وكذلك الموسيقى والمعرفة.

رواد الثقافة

ويضيف المرزوقي: يتضمن البرنامج فقرة نقاشية مع ضيوف متخصصين ومنهم على سبيل المثال الكاتب علي أبو الريش الذي طرح العديد من المسارات الفكرية في الحلقة المخصصة للحديث عن الفلسفة، إلى جانب الموسيقار علي عبيد خلال حديثنا عن فكرة وتطور الموسيقى، في حين حل المحامي عبدالله آل علي ضيفاً على البرنامج لمناقشة فكرة تكنولوجيا الميتافيرس، وحول فكرة التنمية البشرية أضاءت الدكتورة هدى حبيب على العديد من النقاط المرتبطة بهذه المفهوم، وفيما يتعلق بالاقتصاد الإبداعي استضفنا الكاتب والباحث الدكتور إبراهيم عبد اللطيف، وغيرهم الكثير من رواد العلم والثقافة على المستوى المحلي والعربي.