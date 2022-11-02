أحمد العامري: حاكم الشارقة أشرف على خطة تصدر الشارقة الدولي للكتاب للعام الثاني على التوالي معارض الكتب العالمية

المصدر: الشارقة ـــ وام

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أكد أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب أن تصدر معرض الشارقة الدولي للكتاب للعام الثاني على التوالي معارض الكتب العالمية، ليستمر المعرض الأكبر على مستوى العالم على مستوى بيع وشراء حقوق النشر والترجمة جاء نتيجة خطة عمل، أشرف عليها بصورة مباشرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تناولت محاور عدة، اشتملت على عقد لقاءات عدة ومقابلات شخصية على مستوى العالم، كرست بدورها مكانة معرض الشارقة الدولي للكتاب.

علاقات

وقال: إن الكثيرين لا يعلمون أن صناعة النشر ليست كأي صناعة أخرى، بل هي صناعة تبنى على العلاقات المستمرة واللقاءات الدائمة، التي تسهم في بناء الجسور القوية، التي نراها اليوم بين الشارقة والعالم، لافتاً إلى أن المعرض استضاف قبل يومين 1041 ناشراً ووكيل بيع أدبي في فعاليات مؤتمر الناشرين الدولي.

وأوضح أن هذا العدد الكبير تواجد ليؤكد أن الشارقة هي المكان الدولي للالتقاء، ولصناعة النشر على مستوى العالم للعالم الثاني على التوالي.

وأشار ابن ركاض العامري إلى أن تواجد صاحب السمو حاكم الشارقة في حفل افتتاح معرض الشارقة الدولي يرسم أولى خطوات نجاحه قبل بدايته. هذا التواجد يعطي للحدث الزخم والقوة، فسموه يشرف عليه يومياً وبصفة دائمة، اليوم، نحن نرى نجاحات المعرض ونجاح رؤى سموه، الذي آمن بالثقافة والفكر، وبأنها قوة ناعمة قبل أن يكتشفها الكثيرون حول العالم، فهو الحاكم والحكيم والعالم.

واختتم ابن ركاض العامري تصريحه قائلاً للزوار: «12 يوماً هناك كلمة نقولها للعالم.. العالم يقرأ من الشارقة».

2213 ناشراً

يشار إلى أن النسخة الـ 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب تستمر حتى 13 من نوفمبر الجاري، وتنظمها هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «كلمة للعالم»، بمشاركة 2213 ناشراً من 95 دولة، منهم 1298 دار نشر عربية و915 أجنبية.

وينظم المعرض 123عرضاً فنياً، يقدمها 22 مشاركاً من 8 دول، منها 6 برامج جديدة، تقام لأول مرة، إضافة إلى أكثر من 30 فعالية مخصصة لأبرز طهاة المنطقة والعالم.

ويشارك في فعاليات المعرض 150 من كبار الكُتَاب والمفكرين والمبدعين والفنانين العرب والأجانب من 15 دولة، يقدمون 1500 فعالية وجلسة حوارية متنوعة، منها 200 فعالية ثقافية، تضم جلسات وقراءات وورش عمل وخطابات حول تجاربهم الإبداعية في مختلف أنواع المعارف والتأليف.