لوحات زاهية الألوان فواحة العطر في دبي

المصدر: دبي- البيان

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تشرع دبي أبواب الإبداع في كل حقل ومجال، ويتسابق مبدعو العالم المتخصصون في الفنون والجمال على تقديم إبداعات ساحرة متخصصة، في العديد من ألوان الاهتمام بالجمال والتميز.

وكون المدينة أصبحت حاضرة عالمية في كافة المجالات الحياتية المتخصصة بالتطور والإبداع، راحت دور الأزياء العالمية الشهيرة، ومعها كافة الغاليريهات البارزة، بجانب شركات العطور الأبرز، تتنافس في تقديم أغرب وأفضل الابتكارات وأجودها، انطلاقاً من دبي. ومن بينها الحدث الذي أقيم أخيراً، وتمثل بتقديم خمسة أعمال فنية تجمع بين الفنون التشكيلية وحرفية تصميم العطور، ومن قبل مختبر دار يوروفراغانس، التي تتخذ من برشلونة مقراً لها.

والذي نظم بعنوان آرت لاب جاليري ضمن فعاليات معرض بيوتي وورلد ميدل إيست 2022. واستعرض مجموعةً من الأعمال الفنية المميزة وسلط الضوء على الحرفية الفنية مجسداً التعاون الفني بين فناناتٍ شابات وأبرز خبراء صناعة العطور. ومثلت الأعمال الفنية المعروضة في المختبر خلاصة التعاون بين خمس فنانات شابات مقيمات في دبي، تتراوح أعمارهن بين 17 و21 سنة، وستة من صناع العطور لدى بوروفراغانس.

ويتألف كل عمل فني في المعرض من قسمين؛ أولهما عنصر بصري يشمل لوحات فنية مرسومة بألوان أكريليك على القماش ومنحوتات شمعية وشاشات رقمية؛ والتي تترافق مع تشكيلة روائح مستمدة من العطور الفاخرة ومنتجات العناية الشخصية ومعطرات الجو من العلامة.