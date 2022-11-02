إصدارات جديدة وأنشطة ثقافية لنادي تراث الإمارات في «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة ـــ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك نادي تراث الإمارات في الدورة 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب وانطلقت فعالياته أمس وتستمر حتى 13 نوفمبر الجاري بمركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «كلمة للعالم».

وقالت فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي، إن جناح النادي يقدم هذا العام عدداً من الإصدارات الجديدة التي تعد إضافة إلى المكتبة التراثية الإماراتية، منها كتاب «السنع: قيم وعادات المجتمع الإماراتي منهج الحياة المستدامة» تأليف الدكتور محمد فاتح زغل وفاطمة المنصوري، وكتاب «تطور التخطيط العمراني لمدينة العين من واقع التجربة» للمهندس طلال السلماني.

إنتاجات معرفية

ومن الإصدارات الجديدة في جناح النادي «ديوان السحاب العذب: قصائد في رثاء فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان» جمع وإعداد الشاعرة مريم النقبي وفكرة وإشراف الشاعر سعيد بن غماض الراشدي، و«ديوان بن حويرب» للشاعر حمد بن بخيت بن حويرب المنصوري جمع ومراجعة وشرح الشاعر محمد بن يعروف المنصوري، و«ديوان العميمي» للشاعر حمد حارب راشد بن راشد العميمي جمع وإعداد موزة مطر حارب العميمي.

وقالت المنصوري إن النادي يحرص كل عام على المشاركة في المعرض بإنتاجات معرفية جديدة، وذلك من منطلق مسؤوليته الفكرية والأدبية تجاه الثقافة الإماراتية والفكر الإنساني عامة، إذ يعد النادي أحد الفاعلين الرئيسيين في المشهد الثقافي والتراثي الإماراتي، حيث يعمل على تحقيق رسالته في نشر التراث والتعريف به بشتى السبل.

محاضرات

وأشارت إلى مواصلة تقديم البرامج الثقافية التي درج جناح النادي على تنظيمها في كل دورة، حيث ينظم عدداً من المحاضرات التي تتناول مواضيع تتسق وشعار نسخة هذا العام من المعرض، ويستضيف خلالها عدداً من الأسماء المرموقة في مختلف المجالات الثقافية والفكرية.

ويشكل جناح نادي تراث الإمارات في معرض الشارقة الدولي للكتاب، نقطة مرجعية ثابتة للباحثين والأكاديميين والكتاب المهتمين بالتراث، حيث يتيح لهم تشكيلة مميزة من الكتب والدراسات والبحوث التي تعد مراجع في مجالات التراث والتاريخ المحلي والعربي.