إيطاليا ضيف شرف معرض الشارقة الدولي للكتاب.. برنامج زاخر بالأدب والفنون

المصدر: الشارقة - البيان

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حلّت إيطاليا بمقام ضيف الشرف في الدورة 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، وستقدم ثقافتها الغنية والمتنوعة من خلال جدول برامج زاخر بالفعاليات يجمع بين الأدب والفن والرقص والموسيقى والإبداع والطبخ، وبكل تأكيد أعمال صناعة النشر، وتستمر الفعاليات حتى 13 نوفمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة.

سيتم تقديم عرض تعريفي لبعض الكتب من قبل المؤلفين الإيطاليين الأكثر مبيعاً، وعروض استعراضية راقصة على المسرح، والحفلات الموسيقية، وورش العمل للأطفال، ودروس الطهي التي يقدمها الطهاة الحاصلون على نجمة ميشلان في مركز إكسبو الشارقة وداخل الجناح الإيطالي.

مشروع هادف

يقع جناح إيطاليا في القاعة رقم 5 في مركز إكسبو الشارقة، بمساحة 200 متر مربع، تنظمه وكالة التجارة الإيطالية (ITA)، وهو جزء من مشروع هادف تنسقه وزارة الخارجية وسفارة إيطاليا في الإمارات، والقنصلية الإيطالية في دبي، وتم تحقيق هذه المشاركة بفضل التعاون النشط والقوي من المعهد الثقافي الإيطالي في أبوظبي، ومركز الكتب والقراءة التابع لوزارة الثقافة الإيطالية، وجمعية الناشرين الإيطاليين ووكالة أكس ليبريس.

علاقة عميقة

وفي معرض تعليقه خلال حفل الافتتاح، قال لورنزو فنارا، سفير إيطاليا في دولة الإمارات: «يسعدني أن يبدأ تفويضي سفيراً لإيطاليا لدى الإمارات من خلال افتتاح المشاركة الإيطالية ضيف شرف في معرض الشارقة الدولي للكتاب، إذ تكمن الثقافة في تعزيز أسس العلاقة العميقة بين بلدينا، المبنية على الاحترام المتبادل والحوار. إيطاليا قوة ثقافية عظمى، ونحن ندرك قوة نهجنا في العلاقات الدولية والطلب الكبير على الثقافة الإيطالية في الإمارات، لهذا السبب سيكون الحوار الثقافي على رأس جدول أعمالي في الإمارات».

وأضاف: «نرى مشاركتنا بصفتنا ضيف شرف تأكيداً على الاهتمام الكبير من قبل الجمهور الإماراتي بالثقافة الإيطالية، الأمر الذي يعكس ثراء البرنامج الثقافي الذي أعدته إيطاليا بصفتها ضيف شرف في معرض الشارقة الدولي للكتاب، ونمو آفاق التعاون والشراكة بين البلدين، التي نحن على يقين من أننا سنطورها أكثر في المستقبل».

فرصة

وقال أميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي في الإمارات في وكالة التجارة الإيطالية في دبي: «يوفر قطاع النشر فرصة عمل كبيرة، وهذا هو السبب الرئيس الذي دفعنا في وكالة التجارة الإيطالية إلى زيادة دعمنا لمشاركة إيطاليا في هذه الدورة من معرض الشارقة الدولي للكتاب».

سيعرض 12 ناشراً إيطالياً رئيساً في جناحنا المميز (الموجود في القاعة رقم 5)، مجموعة واسعة من المنشورات (من الأدب الخيالي والواقعي إلى أدب الأطفال والتاريخ والمزيد من ذلك)، وسيسعدهم مقابلة الشركاء من الإمارات والخليج لاستكشاف فرص التعاون الجديدة التي ستعود بالفائدة على الطرفين.

تمثل صناعة النشر الإيطالية رابع أكبر صناعة نشر في أوروبا، سواء من حيث القيمة أو من حيث العناوين المنشورة، وقد ارتفع إجمالي سوق النشر الإيطالي في عام 2021 بنسبة 10.7 % مقارنة بعام 2020، وبلغت النفقات 3.4 مليارات يورو (قيمة المبيعات)، وتم نشر 81 ألفاً و892 كتاباً جديداً مطبوعاً، و49 ألفاً و926 كتاباً رقمياً جديداً في عام 2021.

كما تغطي الكتب الخيالية أكثر من ربع العرض (تقريباً 33 %)، تليها الكتب غير الخيالية (26 %)، والكتب المهنية غير الخيالية (19 %). ويمثل إنتاج الكتب للأطفال والشباب 10.8 % من إجمالي الإنتاج.

وأضاف سكاربا: «بينما تمثل أوروبا نسبة 62 إلى 64 % من صادراتنا، كانت الأسواق الآسيوية منذ فترة طويلة في مرتبة أعلى، حيث وصلت نسبتها إلى 10 %، والدول العربية تستحوذ على 4 % من صادراتنا، ويبيع الناشرون الإيطاليون كل عام حوالي 400 موضوع إلى الدول العربية.

حيث تحظى كتب الأطفال والشباب بأكبر قدر من الاهتمام. ومعرض الشارقة الدولي للكتاب يمثل فرصة رائعة لعرض مجموعة متنوعة من الكتب الإيطالية ودعم دور النشر الإيطالية المشاركة في المعرض لزيادة بيع الحقوق المطبوعة في منطقة الشرق الأوسط».

ترويج

وقالت إيدا زيليو غراندي، مديرة المركز الثقافي الإيطالي في أبوظبي: «تعد مشاركتنا بصفتنا ضيف شرف فرصة رائعة للترويج للثقافة الإيطالية بجميع أشكالها، ولكن أولاً وقبل كل شيء، إعادة التأكيد على قرب إيطاليا والشارقة في حب الأدب المشترك. لا يعمل الأدب على مبدأ «التواصل» فحسب، بل يجعلنا نعيش حياة مختلفة، ما يمنحنا الفرصة لتوسيع وتعميق تجاربنا الواقعية وتزويدنا بأدوات جديدة للتعامل مع تحديات الحياة التي نعيشها. الأدب هو تكاثر روحي لأنفسنا، ووسيلة لا غنى عنها للعيش في العالم».