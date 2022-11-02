السفير الإيطالي لدى الإمارات: مشاركتنا في «الشارقة للكتاب» تعكس التعاون المتميز بين بلدينا

المصدر: الشارقة ــ البيان

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أكد لورينزو فانارا السفير الإيطالي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة أن مشاركة إيطاليا كضيف شرف في معرض الشارقة الدولي للكتاب تهدف إلى بناء جسور التواصل وتحفيز جهود الدبلوماسية الثقافية بين البلدين، وتابع: المشاركة لها تأثير ملموس في ترسيخ صورة المجتمع وحضارته في أذهان الزائرين من الإمارات، وهي دولة قريبة منا ديناميكيًا وتتشارك معنا بشكل ملحوظ ومتزايد بالأفكار والتجارب والثقافات والأشخاص.

وأود أن أشكر حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص على منحنا هذه الفرصة. وندرك قوة نهجنا في العلاقات الدولية والطلب الكبير على الثقافة الإيطالية في الإمارات.

برنامج ثقافي

وأضاف فانارا: ينعكس ثراء الثقافة الإيطالية في برنامجنا الثقافي في معرض الشارقة للكتاب، حيث تم استضافة 16 من أنجح المؤلفين الإيطاليين، بتنسيق من المعهد الثقافي الإيطالي، لاستعراض أعمالهم في الشارقة، وفتح باب الحوار مع الجمهور الإماراتي والعالمي. كما سيعرض 12 ناشراً إيطالياً رئيسياً مجموعة واسعة من المنشورات من الأدب الخيالي والواقعي إلى أدب الأطفال، في الجناح الإيطالي الذي يزيد مساحته عن 200 متر مربع.

بالإضافة إلى العروض المسرحية والحفلات الموسيقية، وورش العمل للأطفال، ودروس الطهي التي يقدمها الطهاة الحاصلون على نجمة ميشلان، سيتم تقديم عرض استثنائي عن برديات هيركولانيوم، في برنامج ثقافي متنوع مميز يثير فضول المشاركين والزوار، ويقدم أفضل ما في الثقافة الإيطالية بجميع جوانبها.

وختم فانارا: إن الثقافة العربية لها حضور واضح في إيطاليا، وذلك بفضل تاريخ طويل من التبادلات الثقافية والتجارية والمجتمعية التي يعود تاريخها إلى قرون عديدة. سمح هذا التاريخ المشترك للثقافات الإيطالية والعربية بالتأثير على بعضهما البعض، مما أدى إلى إنتاج أعمال مميزة لا تزال صامدة إلى يومنا هذا. كما أرى، من الناحية الشخصية، أوجه تشابه كثيرة بين قيم عائلتي وقيم الشعب الإماراتي. لهذا السبب شعرت على الفور بأنني في وطني هنا.

فرص تعاون

من جهته قال أميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي في دولة الإمارات:في تجارة النشر، يمكن أن تجد فرصاً للتعاون التي ستدر بالفائدة للطرفين. وعندما أقول فائدة، أعني أن هناك فرصة لنمو العلاقات التجارية بين الناشرين الإيطاليين وصناع النشر المحليين.

وهذا هو سبب تكريم إيطاليا كضيف شرف في معرض الشارقة الدولي للكتاب، ليس فقط بسبب الإعداد الكبيرة للأنشطة الثقافية مثل عروض الباليه والطهي والأدب وما إلى ذلك، ولكن أيضًا، بصفتنا ممثلي وكالة التجارة الإيطالية، نظمنا فعاليات الجناح ليضم 12 ناشراً إيطالياً إلى جانب 12 دار نشر حيث بالإمكان خلال أيام المعرض أن يلتقوا مع نظرائهم، ما يعني فرصة للناشرين الرواد في دول الخليج أن يتبادلوا حقوق الطبع والنشر من أجل تحسين تجارة الأعمال وإمكانية تطوير صناعة النشر الثقافي.