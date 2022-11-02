256 مشاركة من 40 دولة في «الشارقة للطوابع»

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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نظمت جمعية الإمارات لهواة الطوابع بالتعاون مع مركز ميغا مول صباح أمس معرض الشارقة للطوابع في نسخته الثانية عشرة 2022 على هامش الاحتفال بالعام الواحد والخمسين للدولة، حيث يستمر 5 أيام بهدف تشجيع ونشر هواية جمع الطوابع البريدية في دول مجلس التعاون بمشاركات تجاوزت 256 مشاركة من 40 دولة.

وافتتح الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث معرض الشارقة للطوابع 2022 بحضور خليفة بن محمد بن أحمد القاسمي، ومعالي محمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وعلي عبد الرحمن، مدير المعرض وعدد من ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والأجنبية.

مشاركة دولية

وأكد عبدالله خوري رئيس جمعية الإمارات لهواة جمع الطوابع أن المعرض الذي يقام في ميغا مول الشارقة شارك فيه عارضون من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى عارضين بارزين سيعرضون مجموعاتهم الحاصلة على الميدالية الذهبية إلى جانب العروض الخاصة بالطوابع للهواة، مبيناً أن أبرز العارضين من دول مثل الإمارات وسلطنة عمان وقطر والكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية و7 دول أخرى.

بالإضافة إلى ذلك شارك في المعرض تجار الطوابع والعملات بالإضافة إلى بريد الإمارات والعديد من إدارات البريد، بخلاف الأنشطة والمحاضرات ومزاد لهواة جمع الطوابع والعملات للأشياء النادرة، كما يهدف إلى تسليط الضوء على مواهب مذهلة من جميع أنحاء المنطقة.

من جهته أكد مهدي الأمين مدير التسويق بمركز ميغامول بالشارقة رئيس لجنة تنظيم معرض الطوابع أن أهم ما يميز المعرض الثاني عشر للطوابع ما شهده من مشاركات واسعة داخلية وخارجية والتي تجاوزت 256 مشاركة من 40 دولة، لافتاً إلى أن المعرض يتخلله يومياً مزاد لبيع الطوابع والعملات النادرة بالتنسيق مع جمعية الإمارات لهواة الطوابع، كما يعد معرض الشارقة للطوابع أحد أكبر الفعاليات الثقافية من نوعها في المنطقة والتي تهدف إلى جمع هواة الطوابع المحليين والخليجيين جنباً إلى جنب مع نظرائهم من العالم.

منصة

أكد مشاركون أن المعرض أضحى منصة تجمع هواة الطوابع وتشجع على هواية جمع الطوابع البريدية في دول مجلس التعاون، كما يجتمع من خلاله كل أقطاب الهواية على المستوى الخليجي مع نظائرهم من مختلف الدول جنباً إلى جنب مع العديد من الإدارات البريدية، لافتين إلى أن الإمارات تشهد حراكاً ثقافياً ملحوظاً، كما أنها تميزت منذ سنين بتنظيم معارض الطوابع ما يدلل على اهتمامها بكل المعارض، معتبرين أن جمعية الإمارات لهواة الطوابع تعد من أفضل الجمعيات على مستوى العالم العربي.