«الثقافة والشباب» تختتم برامجها في احتفالية «مصر والإمارات قلب واحد»

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، مشاركتها ضمن فعاليات «مصر والإمارات قلب واحد» التي أقيمت على امتداد ثلاثة أيام في العاصمة المصرية القاهرة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، احتفالاً بمرور خمسين عاماً على تدشين العلاقات الإماراتية المصرية، بمشاركة مجموعة كبيرة من وزراء حكومتي البلدين وعدد من الشخصيات الرسمية من قطاعات الأعمال، والثقافة، والفكر، والإعلام.

جلسة حوارية

واستهلّت معاليها فعاليات الحدث بالمشاركة في جلسة حوارية ثقافية بعنوان: «إضاءات على التعاون الثقافي الإماراتي المصري» شارك فيها كل من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، وبلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بدبي، والكاتب الصحفي محمد السلماوي، وعدد من الشخصيات الثقافية والإعلامية من كلا البلدين.

وناقشت معاليها خلال الجلسة العديد من المحاور أبرزها مجالات التعاون الثقافية المشتركة التي تربط كلا البلدين، ومدى تأثيرها في تشكيل الوعي العربي، حيث أكدت معاليها أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثّل نموذجاً متميزاً وملهماً لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول العربية، وأشارت إلى أن ما يربط الدولتين الشقيقتين روابط أخويّة راسخة تمتدّ إلى عقود ترجمة لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيّب الله ثراه، الذي أسّس لمسيرة علاقات إماراتية مصرية تميزت منذ نشأتها بالخصوصية والاحترام المتبادل بين البلدين.

دور ريادي

وثمّنت معاليها الدور الريادي والفاعل لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المجالات التنموية والفكرية والثقافية والفنية في المنطقة، مشيرة إلى أن جمهورية مصر العربية لطالما كانت حاضرة بثقافتها وتجربتها الحضارية في ذاكرة كل مواطن عربي، لا سيما في دولة الإمارات حيث ساهمت في تشكيل الوعي والثقافة العربية لأبناء الدولة من خلال جهود الكوادر التعليمية في المدارس، أو منجزات الكتّاب والروائيين والسينمائيين، مؤكدة أن بصمة مصر الثقافية خالدة في الأذهان.

واطلعت معالي نورة الكعبي بالتزامن مع الزيارة على المشاريع الإبداعية التي تضمنها معرض «آرت دي إيجيبت» الذي ساهمت فيه الوزارة كشريك عالمي، واحتفى بأعمال فنانين مبدعين من دولة الإمارات، حيث تجوّلت معاليها في المعرض الذي عقد في منطقة أهرامات الجيزة، وأقيم تحت رعاية وزارة السياحة والآثار المصرية، ووزارة الخارجية واللجنة الوطنية المصرية لمنظمة اليونسكو، وهيئة تنشيط السياحة المصرية وبشعار «الأبد هو الآن»، وتعرّفت على مشاركات كلّ من الفنانة الإماراتية زينب الهاشمي، والفنان التونسي العالمي المقيم في الإمارات «إل سيد» اللذين قدّما مجموعة من أعمالهما الفنية المتنوعة، بالإضافة إلى أعمال الفنانين الآخرين.

مشروع فني

وتعرفت معاليها خلال زيارتها على التركيبة الفنية التي قدمتها الفنانة الهاشمي، والتي حملت عنوان «تمويه الإبل 1.618 المسلة غير المكتملة» وهو عبارة عن مشروع فني مستمر من سلسلة «تمويه الإبل» يحاكي في مجسماته القطع الأثرية المصرية القديمة، وظفّت خلاله الهاشمي جلود الإبل المهملة واستخدمتها لتغطّي بها مجسّمات هندسية مجرّدة تشبه في تكويناتها الطبيعة الصحراوية، حيث استطاعت أن تدمج هذه الأعمال التي تتخذ من جلد الجمال ركيزة فنية لتعطي مشهداً مموّهاً يعبر عن رؤية فنية استثنائية، كما اطلعت معاليها على التركيبة الفنية المبهرة التي قدمها الفنان «إل سيد» الذي سماه «أسرار الزمن» والذي يدعو الزائر لفتح الأبواب واكتشاف ما خلفها من عوالهم مبهرة.

وزارت معالي نورة الكعبي المعارض المرافقة لـ «آرت دي إيجيبت» في سينما راديو وجاليري اكسس وفاوندر سبيسز، والتقت بعدد من الفنانين المشاركين، واستمعت لشرح عن أعمالهم الفنية المعروضة. وفي إطار اهتمامها بتعزيز روابط التعاون المشترك الذي يربط الوزارة مع مختلف الجهات والمؤسسات الثقافية المصرية، زارت معاليها المتحف القومي للحضارة المصرية، والذي يقدم نظرة شاملة على الحضارة المصرية من عصور ما قبل التاريخ.