«مهرجان أم الإمارات».. ترفيه وفنون وإبداع

المصدر: أبوظبي - البيان

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يعود «مهرجان أم الإمارات»، الحدث الترفيهي السنوي الأكبر بالمنطقة في دورته السادسة بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي إلى جمهوره على كورنيش أبوظبي في الفترة من 9 إلى 18 ديسمبر، مع المزيد من الأنشطة الترفيهية العائلية والعروض الحية والتجارب الفنية الغامرة والمأكولات العالمية وكبريات المتاجر العالمية.

يتيح المهرجان لرواده من جميع الفئات العمرية والشرائح المجتمعية فرصاً لا مثيل لها، من خلال ست مناطق مميزة تقدم الكثير من الأنشطة الترفيهية، حيث ستشهد هذه الدورة العديد من الأعمال الفنية ومشاركة الفنانين، الجولات المثيرة وتجارب الطهي الفريدة، المنشآت المذهلة، العروض الترفيهية الحية على مدار اليوم، والمعارض النابضة بالحياة، فضلاً عن مناطق الجذب الغامرة كي يتسنى للزوار صنع ذكريات لا تُنسى مع العائلة والأصدقاء.

وستعود الفرقة الموسيقية الخليجية الكويتية «ميامي» بطلب من رواد المهرجان، حيث سيصعد أعضاء الفرقة الأربعة إلى المسرح ليقدموا أشهر أغانيهم الشعبية في أداء لا يُنسى في ليلة الافتتاح بتاريخ 9 ديسمبر، وذلك بعد عرضهم الناجح العام الماضي. وقد اشتهرت في التسعينات بأغاني مثل «جويرة» و«معاك راضي».

حدث فني فريد

وبهذه المناسبة، قال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: يتطور «مهرجان أم الإمارات» كل عام ويصبح أفضل من ذي قبل ليظل المهرجان الترفيهي الأكبر بالمنطقة الذي يشهد طوال مدته البالغة عشرة أيام أفضل الأنشطة الترفيهية والإثارة التي لا شك ستصنع لحظات لا تُنسى. وسيقدم المهرجان ست مناطق فريدة والعديد من البائعين الدوليين هذا العام والتي ستلبي احتياجات الجميع من جميع الأعمار. هذا الحدث الفني الفريد من نوعه يعزز سمعة العاصمة أبوظبي كوجهة لا تضاهى للفعاليات الكبرى التي لا مثيل لها والتي تقدم أفضل الأعمال والترفيه من جميع أنحاء العالم في مكان واحد.

منصة مثالية

يُعد «مهرجان أم الإمارات» منصة مثالية تُستعرض فيها الثقافات مع مجموعة من المتاجر الإقليمية والدولية وتجارب المأكولات والمشروبات، والأنشطة المتنوعة، مثل الجولات الكرنفالية للصغار، ورش العمل الغامرة الإبداعية، الألعاب البدنية والتفاعلية والتعاونية وألعاب الواقع المعزز.

وستلبي المناطق الست ذات الطابع الخاص تطلعات وذائقة جميع الحضور من خلال: عالم الإبداع والذي يتيح لزواره فرصة الدخول إلى عالم «الإبداع» واختبار اللحظات المذهلة.

وستشهد هذه المنطقة عودة مسرح مهرجان أم الإمارات المشهور بأحدث الأجهزة الفنية الرقمية الفريدة والتفاعلية من أنيما، في حين سيأتي متحف وسائل التواصل الاجتماعي «Youseum» إلى الشرق الأوسط لأول مرة، كما سيوقع حضوره في الشرق الأوسط لأول مرة متجر الملابس العتيقة والمتجر الدولي لأزياء الشارع الأول في لندن «ديوكس كابورد» الذي يقدم علامات تجارية عالمية، مثل سوبريم وكالفن كلاين ونايكي ورولكس بضائع شيكاغو بولز والمزيد من الملابس الأكثر تميزاً.

سيكون عشاق الطعام أيضاً على موعد مع الأطعمة الشهيرة من لندن مع «ترافل برجر»، فضلاً عن اثنين من العروض من أستراليا وهما الكنافة التقليدية من «كنافة بيكري» ونكهات «بار بيسكوتي» المستوحاة من منطقة البحر الأبيض المتوسط، وكلاهما يسجل أول ظهور رسمي لهما في دولة الإمارات في مهرجان هذا العام.

أما الباحثون عن الحركة والمغامرة فيجب أن يقصدوا منطقة التشويق التي تقدم ما يناسب جميع الأعمار مع ما تقدمه من ألعاب الواقع المادي والافتراضي التي تزيد ضربات القلب.

انضموا إلى لعبة فيرسوس التفاعلية والتعاونية متعددة اللاعبين، المصممة بتقنية الواقع الافتراضي الجديدة المطورة في كندا، أو توجهوا إلى بيكسل هوس، وهي مساحة شاملة تحتوي على البلياردو وألعاب الورق والأنشطة القائمة على المهارات. تعد لعبة المنزل المسكون بالصراخ في كل زاوية وستجعل أركيد هايست العائلة والأصدقاء يخططون معاً لسرقة بنك.