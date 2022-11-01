«تريندز» يرفد «الشارقة الدولي للكتاب» بأكثر من 150 إصداراً علمياً ومعرفياً

المصدر: أبوظبي - البيان

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يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في الدورة الـ 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، والذي تنطلق فعالياته 2 نوفمبر ويستمر حتى 13 من الشهر الجاري في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «كلمة للعالم».

ويعرض «تريندز» في جناحه الخاص رقم L-7، الذي يقع في القاعة الخامسة بالمعرض، أكثر من 150 إصدارًا تتنوع ما بين كتب أصيلة ومترجمة ومجموعة من السلاسل العلمية.

إصدارات

ويشهد المعرض توقيع باحثي تريندز على 7 إصدارات هي: «الاتجاهات المتباينة للأمن السيبراني» للدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وكتاب «الاستثمار في أسواق الأوراق المالية» للدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وكتاب «القوة الناعمة ودور القضاء في تعزيزها» لصاح الجنيبي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو»، وكتاب «المرأة والمجتمع المدني.. الطريق الثالث لبناء الدولة» لنورة الحبسي نائب رئيس قطاع البحوث والاستشارات بـ «تريندز»، وكتاب «العلاقة بين تحسين بيئة الأعمال وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر» للباحثة موزة المرزوقي، وكتاب «الحرب الروسية-الأوكرانية ومستقبل الحروب البيولوجية» للدكتور يسري العزباوي الباحث الرئيسي بـ «تريندز»، وكتاب «جريمة غسل الأموال» للواء الدكتور محمد الأمين البشري محجوب، مستشار في وزارة الداخلية الإماراتية، وكتاب «الابتكار والتنافسية والنمو في منطقة اليورو» للدكتور محمد عفيفي الخبير في الشؤون الاقتصادية بـ «تريندز»، وكتاب «استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة الصومالية.. نجاح لم يكتمل» لـ ليوناردو جاكوبو ماريا مازوكو، الباحث - بإدارة الدراسات الاستراتيجية بـ «تريندز».

كما ينظم تريندز على هامش منتدى المعرض سلسلة من الحلقات النقاشية والحوارات أبرزها يوم 4 نوفمبر، حيث سينظم (حوار تريندز «5») حول العلاقات الثقافية والدبلوماسية الإيطالية-الخليجية، فيما سيكون يوم 7 نوفمبر (حوار تريندز «6») حول دور المرأة في بناء السلام، كما ستنعقد ندوة بجناح تريندز بالمعرض حول العلاقات الإماراتية-الصينية.

تعاون

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن مشاركة تريندز في معرض الشارقة الدولي سنويًا تأتي بهدف الانفتاح على مختلف المؤسسات الثقافية ودور النشر الإقليمية والدولية ومراكز الفكر العالمية، وتعزيز أوجه التعاون والشراكة معها في المجالات التي تخدم البحث العلمي الرصين، وتسهم في نشر الثقافة والمعرفة.

وأضاف أن معرض الشارقة الدولي للكتاب بات الأكبر على مستوى العالم، ومنصة سنوية ينشدها كل طالب للمعرفة ودروبها، كما أنه يشكل فرصة عالمية للالتقاء بأهل الفكر والثقافة، وكبرى دور النشر، ومراكز الفكر والبحوث.