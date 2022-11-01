«كل حاجة حلوة» تفتتح برنامج «عروض الشارقة»

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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تنطلق أولى فعاليات برنامج «عروض الشارقة» الذي تنظمه مؤسسة الشارقة للفنون، الجمعة المقبل، في بيت عبيد الشامسي التراثي، بالعرض المسرحي «كل حاجة حلوة» إخراج أحمد العطار، وأداء ناندا محمد.

تقام «كل حاجة حلوة» ضمن سلسلة من العروض الأدائية الفنية المعاصرة والطليعية، التي تمتد على مدى سبع عشرة ليلة عرض، من بداية نوفمبر الجاري وحتى أوائل يناير 2023.

كتب هذه المسرحية المؤلف الإنجليزي دنكان ماكميلان في عام 2013، وسرعان ما صارت واحدة من أكثر النصوص نجاحاً خلال العقد الماضي، حيث تم تقّديمها على خشبات المسارح في جميع أنحاء العالم، وقام أحمد العطار بترجمتها إلى العربية وإخراجها.

تدور المسرحية حول أم تعيش حالة اكتئاب ورغبة في الانتحار مما ينعكس على عائلتها، وبشكل خاص على ابنتها التي تؤدي دورها الممثلة السورية ناندا محمد، حيث يعتمد هذا العرض على القدرات الأدائية لممثلة واحدة على خشبة مسرح فارغة مع القليل من الإكسسوارات والموسيقى، ويتمثل التحدي الذي يواجه الممثلة في التوفيق بين تدفق سير أحداث القصة وبين طاقة الجمهور الذي تتم دعوته إلى المشاركة والارتجال.

وعلى الرغم من أن موضوع المسرحية معقّد ومشحون بالانفعالات، إلا أنّ الجمهور يخرج منها بطاقة إيجابية ومرحة ومليئة بالأمل.