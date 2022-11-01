إيطاليا ضيف شرف معرض الشارقة الدولي للكتاب.. ثقافة وفكر وفنون

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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ستكون إيطاليا ضيف الشرف في الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، ما يوفر فرصة فريدة للمجتمع في دولة الإمارات للتفاعل مع الأدب والثقافة الإيطالية التي تمتاز بالتنوع والعراقة.

وقد وضع المعهد الثقافي الإيطالي في أبوظبي - التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية - برنامجاً ثقافياً متنوعاً يوفر للزوار المتعة والفائدة. وعلاوة على الأدب، يشمل البرنامج عروضاً لفنون المسرح والحرف والرقص والموسيقى وتجارب الطهي الإيطالية.

منابع

وبهذه المناسبة، قال السفير الإيطالي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، لورينزو فانارا: «يسعدني أن أبدأ مهمتي سفيراً لإيطاليا لدى دولة الإمارات بتدشين مشاركة إيطاليا ضيف شرف في معرض الشارقة الدولي للكتاب. فمن المعلوم أن الثقافة تقع في صميم العلاقة المتينة التي تربط بين بلدينا، والمبنية على الاحترام المتبادل والحوار. وتشتهر إيطاليا بأنها أحد منابع الثقافة الكبرى وندرك مدى متانة قوتنا الناعمة وحجم الطلب الكبير على الثقافة الإيطالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. من أجل ذلك سيكون الحوار الثقافي على رأس أجندة عملي في الإمارات العربية المتحدة.

ونحن ننظر إلى مشاركتنا ضيف شرف أنها تأكيد على الاهتمام الكبير الذي يوليه الجمهور الإماراتي للثقافة الإيطالية. ويعكس ثراء البرنامج الثقافي الذي أعدته إيطاليا، ضيف شرف في معرض الشارقة الدولي للكتاب، متانة هذه الشراكة في ما بيننا، والتي نثق بأننا سنطورها أكثر في المستقبل. وأنا أتطلع إلى لقائكم في الشارقة».

فرصة

من جانبها قالت إيدا زيليو غراندي، مديرة المعهد الثقافي الإيطالي في أبوظبي: «إن مشاركتنا ضيف شرف في معرض الشارقة الدولي للكتاب تعدُّ فرصة رائعة لإبراز مختلف جوانب الثقافة الإيطالية. ولكنها قبل كل شيء تجدد التأكيد على العلاقة الوثيقة بين إيطاليا والشارقة وحبهما المشترك للأدب، والذي لا يقتصر دوره على التواصل فحسب، بل هيمكّننا من أن نحيا حياة مختلفة ويمنحنا الفرصة لتوسيع تجاربنا الوجودية وتعميقها. كما يوفر لنا أدوات جديدة للتعامل مع تحديات الحياة الواقعية. والأدب بهذا المعنى نماء روحي لأنفسنا ووسيلة لا غنى عنها للعيش في هذا العالم».

من جهته قال أميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي في دولة الإمارات: «يوفر مجال النشر فرصاً تجارية كبيرة، وهذا هو السبب الرئيس الذي دفع هيئة التجارة الإيطالية لدعم مشاركة إيطاليا في هذه الدورة من معرض الشارقة الدولي للكتاب، إذ ستقوم 12 من أهم دور النشر الإيطالية بعرض مجموعة واسعة ومتنوعة من الأعمال، بما في ذلك الأعمال الروائية وغير الروائية وأدب الأطفال وكتب التاريخ وغيرها، وذلك في جناحنا المتميز في القاعة 1. ونحن نتطلّع للقاء شركائنا من دولة الإمارات وباقي دول مجلس التعاون الخليجي لاستكشاف فرص وآفاق جديدة للتعاون الذي يعود بالفائدة على مختلف الأطراف».