«الصيدلية» للفنان الإنجليزي داميان هيرست قريباً في دبي

المصدر: دبي ــ نهى حوّا

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تصل تركيبة الفنان الإنجليزي العالمي، داميان هيرست، «الصيدلية» بنسختها المكررة إلى دبي قريباً، بصحبة النادي الاجتماعي المتنقل «برادا مود»، على أن تعرض في 9 و10 نوفمبر الجاري داخل مطعم بناطحة سحاب «أي سي دي بروكفيلد بلايس» التي قام استوديو «فوستر اند بارتنرز» بتصميمها في مركز دبي المالي العالمي.

ووفقاً لمجلة «دبيلو دبليو دي» الإنجليزية، ستكون تلك التركيبة الثامنة للنادي المتجول من العمل، وعند عرضها في دبي ستشكل تلك المرة الرابعة التي يتم فيها تركيب العمل وعرضه.

وكان هيرست، بعد إنشاء العمل الفني البارز ومشروعه المثير للجدل مطاعم «الصيدلية» عام 1998، والذي وفرت له العلامة التجارية «برادا» أزياء الموظفين، قد أعاد إنشاء مساحة من أجل عرض التركيبة السادسة للنادي في موسكو بقصر ليفنسون الفاخر عام 2021.

وفي دبي، أفيد بأن التركيبة، وهي عبارة عن خزائن أدوية ستمتد من الأرض إلى السقف، ستعمل على إعادة إنشاء صيدلية بوظيفة، من أجل تحريك المساحة، الممتلئة بالأثاث والنماذج المصغرة والصناديق الخفيفة وأوراق الجدران المعلق عليها كتالوجات وصفات طبية.

وأعرب هيرست عن سروره لقيام النادي بعرض تركيبته في دبي، قائلاً: «يسعدني ويشرفني أن أتلقى دعوة من مصممة الأزياء الإيطالية ميوشيا برادا لإعادة تشكيل «الصيدلية» لنادي «برادا مود» في دبي بعد تعاوننا الناجح في موسكو»، مضيفاً «أعمل بجد حقاً مع مساحة معقدة وجميلة لإيجاد الانسجام بين داخل المبنى الجديد وخارجه. لقد وجدت برادا، مرة أخرى، مساحة توفر المكان المثالي للتركيبة».

وخلال الحدث الذي سيستمر يومين سيقدم النادي حلقات نقاش ووصلات ترفيه ليلية تضم عروض أداء وموسيقى حية تتكامل مع تجارب تناول الطعام في المطعم.

وأضاف هيرست: «لطالما اعتقدت أن المطاعم الرائعة يمكن اعتبارها فناً، فناً من دون أدلة لأننا نتذكر دائماً الوجبات الرائعة في الأمسيات الرائعة مع الأشخاص الرائعين داخل الأماكن الرائعة، وبهذه الطريقة فإن «الصيدلية» هي عبارة عن عمل فني حركي يعمل بشكل أفضل مع الناس والفن، حيث يوجد الفن والناس معاً ككيان واحد يعيشان ويتنفسان ويأكلان ويشربان ويستمتعان».