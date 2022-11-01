شكراً حكومتنا

المصدر: د. عارف الشيخ

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لا شيءَ أجملُ من لسانٍ شـاكرِ

لا طِيبَ ينفعُ مثــلَ جَبرِ خواطِــــرِ

شُكراً لـِــ«دولتنـا» على لَفتــَاتِها

شكراً لهــَا في البـادِ أو في الحاضرِ

شكـراً حُكومتنا على تقـديرِها

للحـــَـاملين لــِـوى زمانٍ عاطرِ

آمنتُ بــالـ«زمن الجميــل» وأهــلِه

هُم يسكنون اليومَ وسْطَ مشاعِري

لا يشكُر الماضي سِوى أهلِ الوفا

لكَ يا وفـيُّ تحيـّـةً مِن خـاطِري

كانت مُوفَّقــــَــةً زيــارةُ نُخبــَـةٍ

لـِـ«كنانةٍ» فـي يومِ ذكرى الثـــّـائرِ

و«لــِـمكتب الإعــلامِ» ألفُ تحيـــَّـةٍ

عنــد المساءِ وفـي الصّباح الباكرِ