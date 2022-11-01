دبي تستقطب ألمع موسيقيي الهند

المصدر: دبي ـــ نهى حوّا

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تواصل دبي استقطاب نجوم العالم في كافة المجالات، بفضل مكانتها الإبداعية العالمية. وفي هذا السياق، يعود نجم البوب الهندي، أرمان مالك، إلى «دانة الدنيا» ضمن فعاليات مهرجان دبي الشتوي للموسيقى المقام في «ذا أجندا» بمدينة دبي للإعلام، حيث من المقرر أن يحيي حفلاً مباشراً في 25 نوفمبر الجاري يتضمن بعضاً من أغانيه الجديدة.

وعن أدائه في دبي، قال أرمان مالك بحماس، نقلاً عن مجلة «غلامشام» الهندية: «دبي من المدن المفضلة لدي في العالم، وأحرص دائماً على زيارتها على الأقل مرة في السنة، سواء للعمل أو قضاء العطلة. وسبق أن أقمت حفلات في دبي في مناسبات متعددة وأمضيت على أرضها أوقاتاً رائعة، لكن المهرجان الشتوي للموسيقى سيكون مختلفاً لأن الجمهور سيستمع إلى بعض الأغاني الحصرية المنشأة من أغانٍ أصلية، وإلى قائمة من مجموعة أغانٍ غير مسموعة».

وأعرب المغني الذي اشتهر بغنائه في لغات متعددة عن تطلعه لرؤية مشجعي أرمان في دبي. وكان قد أعلن مؤخراً عن أول جولة له عبر الهند بعنوان «نكست 2 يو»، حيث من المقرر أن يؤدي في بنغالور وكالكوتا ودلهي ومومباي وحيدر آباد من 19 نوفمبر 19 إلى الثالث من ديسمبر 2022. وتم ترشيح الفنان لجائزة «أفضل عمل هندي» على أغنيته بالإنجليزية «يو»، ضمن جوائز «أم تي في للموسيقي الأوروبية لعام 2022»، وظهر في وقت سابق من العام، في أغنية «ستب» مع نجم البوب العالمي إد شيرين.

65 موسيقياً

كما سيؤدي أحد أهم المؤلفين الموسيقيين الهنود، إلياراجا، في دبي يوم 25 نوفمبر في حفل موسيقي حي سيقام في كوكا كولا أرينا، حيث سيحتفي الحفل بمجموعة من أشهر أغانيه، حيث من المقرر أن ينضم مغنون مشهورون آخرون للفنان على المسرح، على أن يكتمل العرض بغناء كورس و65 موسيقياً لأغانٍ بلغات التاميل والماليالامية والتيلوغو والكنادية.

أسلوب

ويُعرف الأسلوب الموسيقي للفنان بالتناغم بين الموسيقى الشعبية الهندية والموسيقى الكلاسيكية الغربية. وغالباً ما يُنسب إليه الفضل في جلب حساسية الموسيقى الغربية إلى موسيقى أفلام جنوب الهند.

وتفيد مصادر إعلامية بأنه يستخدم تقنية الموسيقى الإلكترونية، التي تدمج أجهزة الدمج والقيثارات الكهربائية ولوحات المفاتيح وآلات الطبول والإيقاع والواجهة الرقمية للآلات الموسيقية، مع أوركسترا تتميز بآلات تقليدية، بالإضافة إلى آلات موسيقية غربية مثل الساكسفون والمزامير، وقد قام بتأليف موسيقى لأكثر من 900 فيلم في حياته، وأكثر من 7 آلاف أغنية وتسجيلات أفلام لأكثر من 1400 فيلم، كما قدم أكثر من 20 ألف حفلة موسيقية. ويعد المايسترو البالغ 78 عاماً أحد أهم الكنوز الثقافية لجنوب الهند.